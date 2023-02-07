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Расписание матчей
Англия. Кубок
Шеффилд Юнайтед - Рексхэм
Шеффилд Юнайтед - Рексхэм: обзор матча 07 февраля 2023
Шеффилд Юнайтед
07.02.2023, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Рексхэм
50'
А. Ахмедходжич
90+4'
Б. Шарп
90+6'
С. Берге
59'
П. Маллин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Рексхэм
ГОЛ! 3:1!
С. Берге
Пас отдал
Д. Макэйти
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
Б. Шарп
90'
+4
Желтая карточка
С. Берге
90'
+3
82'
Замена
E. Lee
️️️️
Э. Кэннон
82'
Замена
J. Bickerstaff
️️️️
П. Маллин
Замена
М. Лоу
️️️️
А. Ахмедходжич
77'
Желтая карточка
Д. Иган
75'
74'
Замена
T. O'Connor
️️️️
H. Lennon
71'
Пенальти не реализован!
П. Маллин
Замена
О. Норвуд
️️️️
И. Кулибали
67'
60'
Замена
O. Palmer
️️️️
С. Долби
60'
Замена
L. McAlinden
️️️️
Д. Менди
59'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Маллин
ГОЛ! 1:0!
А. Ахмедходжич
Пас отдал
Б. Осборн
50'
Желтая карточка
И. Кулибали
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
16
Сандер Берге
ОП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Рексхэм
1
Robert Lainton
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
26
Harry Lennon
ЦЗ
4
Max Cleworth
ЦЗ
6
Luke Young
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
44
Anthony Forde
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
4
Ben Tozer
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
31
Joseph Starbuck
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
4
Олли Арбластер
ЦП
18
Луи Марш
ЦФ
Рексхэм
6
Thomas O'Connor
ЦП
16
Rory Watson
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
11
Liam McAlinden
ЦФ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
4-1-3-1-1
17
Дэвис
14
Робинсон
6
Бешам
15
Иган
15
Ахмедходжич
16
Берге
23
Осборн
7
Ндиайе
48
Кулибали
24
Макэйти
14
Шарп
3-2-5
1
26
4
17
Менди
6
7
Кэннон
44
4
24
10
Долби
10
Маллин
15
Ахмедходжич
3
Лоу
3
Лоу
15
Ахмедходжич
48
Кулибали
10
Норвуд
10
Норвуд
48
Кулибали
26
6
6
26
7
Кэннон
18
18
7
Кэннон
10
Долби
28
28
10
Долби
17
Менди
11
11
17
Менди
10
Маллин
11
11
10
Маллин
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Рексхэм
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
31
Joseph Starbuck
ЦП
4
Олли Арбластер
ЦП
11
Андре Брукс
ЛВ
18
Луи Марш
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
16
Rory Watson
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
31
Joseph Starbuck
ЦП
4
Олли Арбластер
ЦП
11
Андре Брукс
ЛВ
18
Луи Марш
ЦФ
Остались в запасе
16
Rory Watson
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Рексхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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