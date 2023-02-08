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Франция. Кубок
Тулуза - Реймс
Тулуза - Реймс: обзор матча 08 февраля 2023
Тулуза
08.02.2023, среда, 20:15
Франция. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Реймс
23'
Й. Диуф (АГ)
35'
З. Абухляль
62'
Ф. Шаиби
89'
Й. Каюсте
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Реймс
89'
ГОЛ! 3:1!
Й. Каюсте
Пас отдал
К. Сирхейс
Замена
Т. Циггарас
️️️️
С. Спирингс
84'
Замена
В. Каманци
️️️️
М. Деслер
84'
81'
Замена
Ш. Кейта
️️️️
Ю. Абдельхамид
Замена
С. Хамулич
️️️️
Т. Даллинга
73'
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
З. Абухляль
72'
Желтая карточка
С. Спирингс
70'
68'
Замена
М. Маолида
️️️️
Ф. Балогун
68'
Замена
Т. де Смет
️️️️
Т. Фоке
68'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
Д. Ито
Замена
Р. Ратао
️️️️
Б. ван ден Бомен
65'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Шаиби
Пас отдал
Б. ван ден Бомен
62'
Желтая карточка
З. Абухляль
55'
51'
Желтая карточка
М. Буси
40'
Замена
К. Думбия
️️️️
Д. Лопи
ГОЛ! 2:0!
З. Абухляль
Пас отдал
С. Спирингс
35'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Й. Диуф
23'
7'
Желтая карточка
Д. Лопи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
5
Азор Матусива
ОП
30
Дьон Лопи
ОП
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
10
Дзюня Ито
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
45
Адо Онаиву
ЦФ
10
Саид Хамулич
ЦФ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
48
Самуэль Кеберле
АП
11
Камори Думбия
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
4-4-1-1
1
Хауг
17
Суасо
24
Руо
2
Кошта
3
Деслер
8
ван ден Бомен
19
Дежегере
8
Шаиби
6
Спирингс
7
Абухляль
27
Даллинга
3-4-2-1
23
Диуф
25
Фоке
5
Абдельхамид
44
Буси
5
Манетси
5
Матусива
30
Лопи
2
Каюсте
10
Ито
9
Зенели
9
Балогун
3
Деслер
12
Каманци
12
Каманци
3
Деслер
6
Спирингс
5
Циггарас
5
Циггарас
6
Спирингс
7
Абухляль
7
Бирманчевич
7
Бирманчевич
7
Абухляль
8
ван ден Бомен
9
Ратао
9
Ратао
8
ван ден Бомен
27
Даллинга
10
Хамулич
10
Хамулич
27
Даллинга
25
Фоке
28
де Смет
28
де Смет
25
Фоке
5
Абдельхамид
95
Кейта
95
Кейта
5
Абдельхамид
30
Лопи
11
Думбия
11
Думбия
30
Лопи
9
Балогун
9
Маолида
9
Маолида
9
Балогун
10
Ито
14
Сирхейс
14
Сирхейс
10
Ито
Остались в запасе
Тулуза
Реймс
1
Максим Дюпе
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
45
Адо Онаиву
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
20
Александре Оллеро
ВР
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
48
Самуэль Кеберле
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
45
Адо Онаиву
ЦФ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
48
Самуэль Кеберле
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Тулуза - Реймс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
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