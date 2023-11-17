Италия - Северная Македония

|5 тур
|9 сентября, суббота
|21:45
|Северная Македония
|Италия
|5 тур
|9 сентября, суббота
|21:45
|Северная Македония
|Италия
|1/2 финала
|24 марта, четверг
|22:45
|Италия
|0:1
|Северная Македония
|9 тур
|6 октября, пятница
|21:45
|Италия
|1:1
|Северная Македония
|3 тур
|9 октября, воскресенье
|21:45
|Северная Македония
|2:3
|Италия
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мальта
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Северная Македония
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Англия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0