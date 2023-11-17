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Италия - Северная Македония

17.11.2023, Пятница, 22:45 мск Отбор ЧЕ-2024, 9 тур Италия - Северная Македония
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Матч начнется в 22:45 мск
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Матч начнется в 22:45 мск
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа C
5 тур
9 сентября, суббота 21:45 Северная Македония Италия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
1/2 финала
24 марта, четверг 22:45 Италия 0:1 Северная Македония
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), группа G
9 тур
6 октября, пятница 21:45 Италия 1:1 Северная Македония
3 тур
9 октября, воскресенье 21:45 Северная Македония 2:3 Италия
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мальта 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Северная Македония 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Украина 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Англия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Италия 0 0 0 0 0:0 0 0
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