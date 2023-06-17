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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Португалия - Босния и Герцеговина
Португалия - Босния и Герцеговина: обзор матча 17 июня 2023
Португалия
17.06.2023, суббота, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа J, 3 тур
3 : 0
Завершен
Босния и Герцеговина
44'
Б. Силва
77'
Б. Фернандеш
90+3'
Б. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Португалия - Босния и Герцеговина
ГОЛ! 3:0!
Б. Фернандеш
90'
+3
Замена
Отавио
️️️️
Б. Силва
87'
Замена
Д. Жота
️️️️
Ж. Палинья
87'
84'
Желтая карточка
Б. Тахирович
Замена
Н. Семеду
️️️️
Р. Геррейру
78'
78'
Замена
С. Прсич
️️️️
М. Пьянич
78'
Замена
Д. Варесанович
️️️️
Э. Джеко
78'
Замена
Ю. Газибегович
️️️️
С. Колашинац
ГОЛ! 2:0!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Р. Невеш
77'
71'
Замена
Б. Тахирович
️️️️
А. Хаджиахметович
71'
Замена
С. Хамулич
️️️️
А. Баришич
Замена
Р. Невеш
️️️️
Ж. Феликс
62'
Желтая карточка
Д. Перейра
51'
ГОЛ! 1:0!
Б. Силва
Пас отдал
Б. Фернандеш
44'
41'
Желтая карточка
М. Пьянич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
13
Данилу Перейра
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
7
Амар Дедич
ЛЗ
16
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
17
Синиша Саничанин
ПЗ
13
Гойко Цимирот
ЦП
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
19
Мирослав Стеванович
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
16
Адриан-Леон Баришич
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
3
Пепе
ЦЗ
3
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
24
Рикарду Орта
ЛВ
21
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
23
Витинья
ЦП
16
Отавио
АП
Босния и Герцеговина
22
Кенан Пирич
ВР
1
Никола Васили
ВР
23
Юсуф Газибегович
ПЗ
18
Санин Прсич
ЦП
6
Бенжамин Тахирович
ЦП
0
Хрвое Миличевич
ЦФ
14
Дал Варесанович
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
23
Лука Менало
ЦФ
8
Неманья Билбия
ЦФ
0
Саид Хамулич
ЦФ
0
Кенан Кодро
ЦФ
4-2-2-2
1
Кошта
5
Геррейру
4
Силва
3
Диаш
20
Канселу
6
Палинья
13
Перейра
10
Силва
8
Фернандеш
10
Феликс
7
Роналду
4-4-2
12
Сехич
17
Саничанин
5
Колашинац
16
Ахмедходжич
7
Дедич
16
Хаджиахметович
19
Стеванович
10
Пьянич
13
Цимирот
11
Джеко
16
Баришич
5
Геррейру
2
Семеду
2
Семеду
5
Геррейру
10
Феликс
21
Невеш
21
Невеш
10
Феликс
10
Силва
16
Отавио
16
Отавио
10
Силва
6
Палинья
21
Жота
21
Жота
6
Палинья
5
Колашинац
23
Газибегович
23
Газибегович
5
Колашинац
10
Пьянич
18
Прсич
18
Прсич
10
Пьянич
16
Хаджиахметович
6
Тахирович
6
Тахирович
16
Хаджиахметович
11
Джеко
14
Варесанович
14
Варесанович
11
Джеко
16
Баришич
0
Хамулич
0
Хамулич
16
Баришич
Остались в запасе
Португалия
Босния и Герцеговина
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
3
Пепе
ЦЗ
3
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
23
Витинья
ЦП
7
Рафаэль Леау
ЛВ
24
Рикарду Орта
ЛВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
22
Кенан Пирич
ВР
1
Никола Васили
ВР
0
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
23
Лука Менало
ЦФ
8
Неманья Билбия
ЦФ
0
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
3
Пепе
ЦЗ
3
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
23
Витинья
ЦП
7
Рафаэль Леау
ЛВ
24
Рикарду Орта
ЛВ
Остались в запасе
22
Кенан Пирич
ВР
1
Никола Васили
ВР
0
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
23
Лука Менало
ЦФ
8
Неманья Билбия
ЦФ
0
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
Статистика матча Португалия - Босния и Герцеговина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Босния и Герцеговина
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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