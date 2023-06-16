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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Мальта - Англия
Мальта - Англия: обзор матча 16 июня 2023
Мальта
16.06.2023, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа C, 3 тур
0 : 4
Завершен
Англия
8'
Ф. Апап (АГ)
28'
Т. Александер-Арнольд
31'
Г. Кейн (П)
82'
К. Уилсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальта - Англия
82'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
К. Уилсон
Замена
Ю. Дегабриэле
️️️️
Д. Джонс
76'
69'
Замена
Э. Эзе
️️️️
Д. Мэддисон
Замена
А. Сатариано
️️️️
К. Нвоко
60'
Замена
Н. Мускат
️️️️
Б. Кристенсен
60'
60'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Г. Кейн
59'
Замена
Т. Мингс
️️️️
Л. Шоу
59'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Д. Хендерсон
Желтая карточка
Б. Кристенсен
49'
Замена
Я. Янкам
️️️️
М. Гилламьер
46'
46'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Б. Сака
31'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Г. Кейн
28'
ГОЛ! 0:2!
Т. Александер-Арнольд
8'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Апап
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Фердинандо Апап
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
9
Кейн Аттард
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
11
Джоди Джонс
ПВ
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
4
Деклан Райс
ОП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Джеймс Мэддисон
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Мальта
12
Мэттью Грек
ВР
12
Маттиас Дебоно
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
9
Джейк Грек
ЦП
17
Ники Мускат
ЦП
21
Шон Димек
ЦП
23
Янник Янкам
АП
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Джек Грилиш
ЛВ
7
Фил Фоден
ЛВ
14
Калвин Филлипс
ОП
24
Конор Галлахер
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
24
Каллум Уилсон
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Бонелло
4
Борг
22
Мускат
9
Аттард
3
Апап
6
Гилламьер
7
Мбонг
18
Кристенсен
10
Теума
11
Джонс
14
Нвоко
3-3-1-2-1
1
Пикфорд
12
Триппьер
6
Магуайр
6
Гехи
2
Александер-Арнольд
4
Райс
3
Шоу
8
Хендерсон
7
Сака
19
Мэддисон
9
Кейн
14
Нвоко
23
Сатариано
23
Сатариано
14
Нвоко
18
Кристенсен
17
Мускат
17
Мускат
18
Кристенсен
6
Гилламьер
23
Янкам
23
Янкам
6
Гилламьер
11
Джонс
18
Дегабриэле
18
Дегабриэле
11
Джонс
3
Шоу
15
Мингс
15
Мингс
3
Шоу
19
Мэддисон
21
Эзе
21
Эзе
19
Мэддисон
8
Хендерсон
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
8
Хендерсон
7
Сака
7
Фоден
7
Фоден
7
Сака
9
Кейн
24
Уилсон
24
Уилсон
9
Кейн
Остались в запасе
Мальта
Англия
12
Мэттью Грек
ВР
12
Маттиас Дебоно
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
9
Джейк Грек
ЦП
21
Шон Димек
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
14
Калвин Филлипс
ОП
24
Конор Галлахер
ЦП
17
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
12
Мэттью Грек
ВР
12
Маттиас Дебоно
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
9
Джейк Грек
ЦП
21
Шон Димек
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Остались в запасе
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
14
Калвин Филлипс
ОП
24
Конор Галлахер
ЦП
17
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Мальта - Англия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
Okko
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