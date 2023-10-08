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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 08 октября 2023
Миннесота Юнайтед
08.10.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 48 тур
5 : 2
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
33'
Х. Дотсон
45'
Т. Пукки
60'
Т. Пукки
67'
Т. Пукки
76'
Т. Пукки
41'
Т. Бойд
83'
Д. Йовелич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
Замена
S. Jeong
️️️️
Э. Рейносо
87'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Т. Пукки
87'
83'
ГОЛ! 5:2!
Д. Йовелич
ГОЛ! 5:1!
Т. Пукки
Пас отдал
Ф. Фрагапане
76'
Замена
Ф. Фрагапане
️️️️
Х. Дотсон
75'
Замена
И. Тажури
️️️️
Я. Грегуш
75'
Замена
D. Padelford
️️️️
Б. Дибасси
75'
73'
Замена
Д. Перес
️️️️
Р. Эдвардс
73'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Т. Бойд
ГОЛ! 4:1!
Т. Пукки
Пас отдал
Б. Хлонгване
67'
65'
Замена
Д. Агирре
️️️️
О. Росель
65'
Замена
М. Куэвас
️️️️
Д. Факундес
ГОЛ! 3:1!
Т. Пукки
60'
51'
Желтая карточка
М. Йошида
ГОЛ! 2:1!
Т. Пукки
Пас отдал
Э. Рейносо
45'
41'
ГОЛ! 1:1!
Т. Бойд
Пас отдал
М. Йошида
ГОЛ! 1:0!
Х. Дотсон
Пас отдал
Б. Хлонгване
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ОП
16
Ориоль Росель
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
14
Билли Шарп
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
59
Devin Padelford
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
16
Кервин Арриага
ОП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
23
Итан Бристоу
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
3
Маурисио Куэвас
ЦЗ
7
Микаэль Барриос
ЦП
23
Даниэль Агирре
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
1
Новак Мичович
ЦФ
4-3-1-2
97
Сент-Клер
18
Дибасси
4
3
15
Боксолл
31
Дотсон
21
Грегуш
20
Трапп
10
Рейносо
20
Пукки
21
Хлонгване
2-1-1-3-3
31
Бонд
18
Лирдам
4
Йошида
6
Серрильо
16
Росель
19
Бойд
11
Коста
44
Эдвардс
93
77
Факундес
14
Шарп
18
Дибасси
59
59
18
Дибасси
31
Дотсон
7
Фрагапане
7
Фрагапане
31
Дотсон
21
Грегуш
18
Тажури
18
Тажури
21
Грегуш
10
Рейносо
77
77
10
Рейносо
20
Пукки
8
Гарсия
8
Гарсия
20
Пукки
77
Факундес
3
Куэвас
3
Куэвас
77
Факундес
16
Росель
23
Агирре
23
Агирре
16
Росель
19
Бойд
9
Йовелич
9
Йовелич
19
Бойд
44
Эдвардс
18
Перес
18
Перес
44
Эдвардс
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
1
Clint Irwin
ВР
16
Кервин Арриага
ОП
23
Итан Бристоу
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
7
Микаэль Барриос
ЦП
43
Adam Saldana
ЦФ
1
Новак Мичович
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
16
Кервин Арриага
ОП
23
Итан Бристоу
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Остались в запасе
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
7
Микаэль Барриос
ЦП
43
Adam Saldana
ЦФ
1
Новак Мичович
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
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