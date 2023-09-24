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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Нэшвилл
Сан-Хосе - Нэшвилл: обзор матча 24 сентября 2023
Сан-Хосе
24.09.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 44 тур
1 : 1
Завершен
Нэшвилл
74'
М. Хопп
50'
T.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Нэшвилл
Замена
B. Kikanovic
️️️️
Х. Монтейру
90'
+1
Замена
A. Akinola
️️️️
Ж. Эбобиссе
90'
+1
89'
Желтая карточка
У. Циммерман
88'
Замена
Д. Бауэр
️️️️
А. Мьюил
79'
Замена
S. Davis
️️️️
T. Anunga
ГОЛ! 1:1!
М. Хопп
Пас отдал
К. Акапо
74'
67'
Замена
С. Сарридж
️️️️
T.
67'
Замена
Р. Леаль
️️️️
Ф. Пико
Замена
П. Мари
️️️️
М. Трауко
61'
Замена
М. Хопп
️️️️
C. Cowell
61'
Замена
Н. Цакирис
️️️️
К. Груэсо
55'
Желтая карточка
К. Груэсо
54'
50'
ГОЛ! 0:1!
T.
Пас отдал
Ш. Мур
11'
Желтая карточка
А. Годой
Желтая карточка
К. Эспиноса
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Нэшвилл
18
Шакил Мур
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЛВ
12
T.
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Сан-Хосе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
93
Жудсон
ОП
10
Нико Цакирис
ЦП
4
Таннер Бисон
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
13
Дакс МакКарти
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
4-5-1
42
Даниэл
47
Трауко
97
6
Менса
29
Акапо
11
Груэсо
35
Монтейру
7
Эспиноса
7
14
17
Эбобиссе
2-4-1-4
18
Мур
25
Циммерман
2
Ловиц
20
Годой
10
Мухтар
12
22
Пико
5
27
19
Мьюил
30
47
Трауко
3
Мари
3
Мари
47
Трауко
11
Груэсо
10
Цакирис
10
Цакирис
11
Груэсо
7
9
Хопп
9
Хопп
7
17
Эбобиссе
9
9
17
Эбобиссе
35
Монтейру
28
28
35
Монтейру
27
54
54
27
22
Пико
11
Леаль
11
Леаль
22
Пико
19
Мьюил
22
Бауэр
22
Бауэр
19
Мьюил
12
9
Сарридж
9
Сарридж
12
Остались в запасе
Сан-Хосе
Нэшвилл
22
Tommy Thompson
ЦЗ
93
Жудсон
ОП
4
Таннер Бисон
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
1
Joe Willis
ВР
13
Дакс МакКарти
ЦП
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
93
Жудсон
ОП
4
Таннер Бисон
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
Остались в запасе
1
Joe Willis
ВР
13
Дакс МакКарти
ЦП
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Сан-Хосе - Нэшвилл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
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