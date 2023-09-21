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Расписание матчей
МЛС 2026
Сент-Луис - Лос-Анджелес
Сент-Луис - Лос-Анджелес: обзор матча 21 сентября 2023
Сент-Луис
21.09.2023, четверг, 03:30
США. МЛС, 43 тур
0 : 0
Завершен
Лос-Анджелес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Луис - Лос-Анджелес
Желтая карточка
Т. Острак
90'
+2
Желтая карточка
A. Markanich
89'
89'
Замена
С. Биук
️️️️
К. Оливера
89'
Замена
Д. Мальдонадо
️️️️
С. Паленсия
Замена
Т. Острак
️️️️
И. Вассилев
88'
84'
Желтая карточка
К. Акоста
Замена
Д. Страуд
️️️️
A. Watts
78'
Замена
N. Þórisson
️️️️
С. Адениран
78'
67'
Замена
М. Богуш
️️️️
Т. Тильман
60'
Замена
К. Вела
️️️️
М. Гонсалес
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
А. Джексон
59'
Замена
Д. Нервински
️️️️
N. Blom
58'
53'
Желтая карточка
С. Паленсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
6
Njabulo Blom
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
20
Akil Watts
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
16
Азиэл Джексон
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
3
Келлин Акоста
ЦЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
99
Кристиан Оливера
ПВ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
15
Joshua Yaro
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
12
Celio Martins
ЦП
7
Томаш Острак
АП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
11
Nökkvi Þórisson
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
10
Филип Крастев
ЦП
19
Матеуш Богуш
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
4-2-1-3
1
Бюрки
6
4
Нильссон
26
Паркер
13
20
23
Левен
19
Вассилев
7
Адениран
16
Джексон
99
Клаусс
4-1-2-2-1
71
Крепо
14
Паленсия
3
Мурильо
14
Кьеллини
3
Акоста
6
Санчес
24
Холлингшид
11
Тильман
99
Оливера
99
Буанга
9
Гонсалес
6
2
Нервински
2
Нервински
6
19
Вассилев
7
Острак
7
Острак
19
Вассилев
20
8
Страуд
8
Страуд
20
16
Джексон
16
Джоаккини
16
Джоаккини
16
Джексон
7
Адениран
11
11
7
Адениран
14
Паленсия
3
Мальдонадо
3
Мальдонадо
14
Паленсия
11
Тильман
19
Богуш
19
Богуш
11
Тильман
99
Оливера
79
Биук
79
Биук
99
Оливера
9
Гонсалес
10
Вела
10
Вела
9
Гонсалес
Остались в запасе
Сент-Луис
Лос-Анджелес
39
Benjamin Lundt
ВР
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
15
Joshua Yaro
ЦЗ
12
Celio Martins
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
77
Джон МакКартни
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
10
Филип Крастев
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
15
Joshua Yaro
ЦЗ
12
Celio Martins
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
10
Филип Крастев
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Сент-Луис - Лос-Анджелес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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