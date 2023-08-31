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Сан-Хосе - Лос-Анджелес Гэлакси

31.08.2023, Четверг, 05:30 мск США. МЛС, 38 тур Сан-Хосе - Лос-Анджелес Гэлакси
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Матч начнется в 05:30 мск
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Матч начнется в 05:30 мск
США. МЛС 2023
30 тур
2 июля, воскресенье 05:30 Сан-Хосе Лос-Анджелес Гэлакси
17 тур
15 мая, понедельник 04:30 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе
США. МЛС 2022
23 тур
25 сентября, воскресенье 05:00 Сан-Хосе 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси
28 тур
14 июля, четверг 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Сан-Хосе
США. МЛС 2021
27 тур
21 августа, суббота 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сан-Хосе
14 тур
27 июня, воскресенье 05:00 Сан-Хосе 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси
10 тур
30 мая, воскресенье 02:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе
США. МЛС 2020, группа e

15 октября, четверг 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Сан-Хосе

4 октября, воскресенье 05:30 Сан-Хосе 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси

14 сентября, понедельник 06:00 Сан-Хосе 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси

30 августа, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе
США. МЛС 2019

13 июля, суббота 06:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе

30 июня, воскресенье 05:00 Сан-Хосе 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2018

1 июля, воскресенье 05:00 Сан-Хосе 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси

26 мая, суббота 06:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе
США. МЛС 2017

28 августа, понедельник 02:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе

2 июля, воскресенье 05:30 Сан-Хосе 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси

28 мая, воскресенье 05:00 Сан-Хосе 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2016

26 июня, воскресенье 05:00 Сан-Хосе 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси

23 мая, понедельник 02:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе

20 марта, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сан-Хосе
США. МЛС 2015

29 августа, суббота 06:00 Сан-Хосе 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси

18 июля, суббота 06:00 Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сан-Хосе

28 июня, воскресенье 05:30 Сан-Хосе 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2014

14 сентября, воскресенье 23:00 Сан-Хосе 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси

9 августа, суббота 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе

29 июня, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2013

21 октября, понедельник 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сан-Хосе

1 сентября, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе

30 июня, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 8 ноября, четверг 08:00 Сан-Хосе 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 5 ноября, понедельник 04:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Сан-Хосе
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
22 октября, понедельник 03:00 Сан-Хосе 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Регулярный чемпионат,
1 июля, воскресенье 06:00 Сан-Хосе 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Регулярный чемпионат,
24 мая, четверг 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Сан-Хосе
США. МЛС 2011

21 августа, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сан-Хосе

26 июня, воскресенье 00:00 Сан-Хосе 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2010

21 августа, суббота 00:00 Сан-Хосе 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси

23 июля, пятница 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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