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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Ванкувер Уайткепс
Портленд - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 27 августа 2023
Портленд
27.08.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 37 тур
2 : 3
Завершен
Ванкувер Уайткепс
54'
Ф. Мора
85'
Эвандер
13'
Р. Галд
36'
Б. Уайт
59'
Р. Галд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Ванкувер Уайткепс
90'
+8
Желтая карточка
Y. Takaoka
Желтая карточка
Ф. Боли
90'
+8
89'
Замена
Р. Тейберт
️️️️
Р. Галд
89'
Замена
П. Вите
️️️️
Р. Ларея
88'
Желтая карточка
Р. Ларея
ГОЛ! 2:3!
Эвандер
Пас отдал
С. Бланко
85'
Замена
З. МакГроу
️️️️
М. Араухо
83'
Замена
Антони
️️️️
К. Паредес
79'
78'
Замена
М. Лаборда
️️️️
Д. Браун
78'
Замена
С. Берхальтер
️️️️
А. Шепф
Замена
С. Бланко
️️️️
Й. Чара
67'
Замена
С. Морено
️️️️
Д. Асприлья
66'
Замена
Ф. Боли
️️️️
Ф. Мора
66'
64'
Желтая карточка
А. Кубас
Желтая карточка
Д. Асприлья
62'
61'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
С. Адекугбе
59'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Р. Галд
ГОЛ! 1:2!
Ф. Мора
Пас отдал
Д. Асприлья
54'
Желтая карточка
Д. Жупарич
51'
36'
ГОЛ! 0:2!
Б. Уайт
Пас отдал
Р. Галд
Желтая карточка
Эвандер
34'
13'
ГОЛ! 0:1!
Р. Галд
Пас отдал
Б. Уайт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
10
Эвандер
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
99
Фелипе Мора
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
24
Брайан Уайт
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
11
Антони
ЛВ
29
Себастьян Бланко
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
9
Франк Боли
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
45
Педро Вите
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
4-3-1-2
22
Бингхэм
26
Браво
20
Араухо
13
Жупарич
29
Москера
8
Паредес
21
Чара
10
Эвандер
8
Чара
27
Асприлья
99
Мора
3-3-1-2
1
4
Веселинович
20
Ахмед
3
Адекугбе
22
Ларея
20
Кубас
33
Блэкмон
18
Шепф
25
Галд
24
Уайт
20
Араухо
18
МакГроу
18
МакГроу
20
Араухо
8
Чара
29
Бланко
29
Бланко
8
Чара
8
Паредес
11
Антони
11
Антони
8
Паредес
27
Асприлья
10
Морено
10
Морено
27
Асприлья
99
Мора
9
Боли
9
Боли
99
Мора
91
Браун
2
Лаборда
2
Лаборда
91
Браун
22
Ларея
45
Вите
45
Вите
22
Ларея
25
Галд
31
Тейберт
31
Тейберт
25
Галд
18
Шепф
6
Берхальтер
6
Берхальтер
18
Шепф
3
Адекугбе
21
Рапозо
21
Рапозо
3
Адекугбе
Остались в запасе
Портленд
Ванкувер Уайткепс
31
Альяж Ивачич
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
Остались в запасе
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Портленд - Ванкувер Уайткепс
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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