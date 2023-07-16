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Сиэтл - Даллас

16.07.2023, Воскресенье, 05:30 мск США. МЛС, 34 тур Сиэтл - Даллас
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Матч начнется в 05:30 мск
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Матч начнется в 05:30 мск
США. МЛС 2022
32 тур
3 августа, среда 05:00 Сиэтл 1:0 Даллас
14 тур
8 мая, воскресенье 03:30 Даллас 2:0 Сиэтл
США. МЛС 2021
27 тур
19 августа, четверг 03:30 Даллас 0:1 Сиэтл
23 тур
5 августа, четверг 05:00 Сиэтл 1:1 Даллас
США. МЛС 2020
Плей-офф,
2 декабря, среда 05:30 Сиэтл 1:0 Даллас
США. МЛС 2019

19 сентября, четверг 05:30 Сиэтл 0:0 Даллас

2 июня, воскресенье 03:00 Даллас 2:1 Сиэтл
США. МЛС 2018

13 августа, понедельник 05:00 Сиэтл 2:1 Даллас

19 марта, понедельник 00:01 Даллас 3:0 Сиэтл
США. МЛС 2017

16 октября, понедельник 02:30 Сиэтл 4:0 Даллас

17 сентября, воскресенье 03:00 Даллас 0:0 Сиэтл
США. МЛС 2016
1/4 финала
ответный матч		 7 ноября, понедельник 05:00 Даллас 2:1 Сиэтл
США. МЛС 2016
1/4 финала
первый матч		 31 октября, понедельник 04:30 Сиэтл 3:0 Даллас
США. МЛС 2016

17 октября, понедельник 00:00 Даллас 2:1 Сиэтл

14 июля, четверг 05:30 Сиэтл 5:0 Даллас

15 мая, воскресенье 04:00 Даллас 2:0 Сиэтл
США. МЛС 2015
1/4 финала
ответный матч		 9 ноября, понедельник 03:30 Даллас 2:1
(4:2)п		 Сиэтл
США. МЛС 2015
1/4 финала
первый матч		 2 ноября, понедельник 05:30 Сиэтл 2:1 Даллас
США. МЛС 2015

14 июня, воскресенье 05:00 Сиэтл 3:0 Даллас

29 марта, воскресенье 03:30 Даллас 0:0 Сиэтл
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 11 ноября, вторник 07:00 Сиэтл 0:0 Даллас
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 3 ноября, понедельник 04:00 Даллас 1:1 Сиэтл
США. МЛС 2014

25 сентября, четверг 05:00 Даллас 3:1 Сиэтл

8 мая, четверг 06:00 Сиэтл 2:1 Даллас

13 апреля, воскресенье 04:30 Даллас 2:3 Сиэтл
США. МЛС 2013

19 октября, суббота 22:30 Даллас 2:0 Сиэтл

4 августа, воскресенье 06:30 Сиэтл 3:0 Даллас

19 мая, воскресенье 06:30 Сиэтл 4:2 Даллас
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
22 октября, понедельник 05:00 Сиэтл 3:1 Даллас
Регулярный чемпионат,
3 сентября, понедельник 03:00 Даллас 1:1 Сиэтл
Регулярный чемпионат,
10 мая, четверг 00:00 Даллас 0:2 Сиэтл
США. МЛС 2011

21 августа, воскресенье 00:00 Даллас 0:1 Сиэтл

26 мая, четверг 00:00 Сиэтл 0:1 Даллас
США. МЛС 2010

12 июля, понедельник 00:00 Сиэтл 1:1 Даллас

23 апреля, пятница 00:00 Даллас 2:2 Сиэтл
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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