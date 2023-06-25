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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Сент-Луис
Сан-Хосе - Сент-Луис: обзор матча 25 июня 2023
Сан-Хосе
25.06.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 29 тур
1 : 2
Завершен
Сент-Луис
48'
Х. Монтейру
41'
С. Адениран
57'
С. Адениран (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Сент-Луис
90'
+3
Желтая карточка
Т. Острак
90'
+3
Замена
И. Йенсен
️️️️
R. Alm
90'
+1
Желтая карточка
C. Martins
Желтая карточка
Н. Цакирис
84'
Замена
Н. Цакирис
️️️️
К. Груэсо
83'
Замена
T. Thompson
️️️️
М. Трауко
83'
81'
Замена
Т. Острак
️️️️
С. Адениран
81'
Замена
C. Martins
️️️️
Д. Страуд
Замена
П. Мари
️️️️
К. Акапо
78'
72'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
А. Джексон
72'
Замена
И. Вассилев
️️️️
M. Perez
Замена
У. Буда
️️️️
Х. Монтейру
71'
Замена
B. Kikanovic
️️️️
Д. Скахан
71'
59'
Желтая карточка
А. Джексон
57'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Адениран
Желтая карточка
Х. Монтейру
49'
ГОЛ! 1:1!
Х. Монтейру
Пас отдал
J. Yueill
48'
41'
ГОЛ! 0:1!
С. Адениран
Пас отдал
R. Alm
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
28
Miguel Perez
ЦП
20
Akil Watts
ЦП
7
Самуэль Адениран
ЦФ
10
Rasmus Alm
ЦФ
16
Азиэл Джексон
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Сан-Хосе
5
Daniel Munie
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
43
Cameron Cilley
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
14
Джон Нельсон
ЛЗ
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
12
Celio Martins
ЦП
7
Томаш Острак
АП
10
Исак Йенсен
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
4-4-2
42
Даниэл
47
Трауко
97
6
Менса
29
Акапо
11
Груэсо
7
Эспиноса
14
35
Монтейру
17
Эбобиссе
16
Скахан
4-2-1-3
1
Бюрки
26
Паркер
22
Хайберт
6
15
28
20
8
Страуд
16
Джексон
10
7
Адениран
47
Трауко
22
22
47
Трауко
29
Акапо
3
Мари
3
Мари
29
Акапо
11
Груэсо
10
Цакирис
10
Цакирис
11
Груэсо
35
Монтейру
7
Буда
7
Буда
35
Монтейру
16
Скахан
28
28
16
Скахан
8
Страуд
12
12
8
Страуд
7
Адениран
7
Острак
7
Острак
7
Адениран
28
19
Вассилев
19
Вассилев
28
10
10
Йенсен
10
Йенсен
10
16
Джексон
16
Джоаккини
16
Джоаккини
16
Джексон
Остались в запасе
Сан-Хосе
Сент-Луис
5
Daniel Munie
ЦЗ
43
Cameron Cilley
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
39
Benjamin Lundt
ВР
14
Джон Нельсон
ЛЗ
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Остались в запасе
5
Daniel Munie
ЦЗ
43
Cameron Cilley
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
14
Джон Нельсон
ЛЗ
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Статистика матча Сан-Хосе - Сент-Луис
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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