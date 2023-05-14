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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Ванкувер Уайткепс
Портленд - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 14 мая 2023
Портленд
14.05.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 17 тур
3 : 1
Завершен
Ванкувер Уайткепс
2'
Ф. Боли
18'
Эвандер
54'
Эвандер
24'
З. МакГроу (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Ванкувер Уайткепс
Замена
Л. Мабиала
️️️️
Эвандер
90'
+2
Замена
Э. Миллер
️️️️
Х. Москера
83'
Замена
М. Лориа
️️️️
С. Морено
83'
83'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
Д. Браун
83'
Замена
С. Берхальтер
️️️️
А. Кубас
76'
Замена
Д. Кайседо
️️️️
L. Martins
74'
Желтая карточка
Д. Браун
Желтая карточка
З. МакГроу
73'
Замена
Я. Незгода
️️️️
Ф. Боли
64'
Замена
Д. Асприлья
️️️️
Й. Чара
64'
64'
Замена
А. Ахмед
️️️️
А. Шепф
ГОЛ! 3:1!
Эвандер
Пас отдал
Й. Чара
54'
47'
Замена
С. Бечер
️️️️
С. Кордова
24'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
З. МакГроу
ГОЛ! 2:0!
Эвандер
18'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Боли
Пас отдал
К. Браво
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
10
Эвандер
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
10
Сантьяго Морено
ПВ
9
Франк Боли
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
92
Ноэль Калискан
ЦП
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
25
Дейбер Кайседо
ПВ
11
Саймон Бечер
ЦФ
4-3-2-1
31
Ивачич
26
Браво
18
МакГроу
13
Жупарич
29
Москера
21
Чара
8
Паредес
10
Эвандер
8
Чара
10
Морено
9
Боли
4-1-2-1-2
1
33
Блэкмон
4
Веселинович
14
91
Браун
20
Кубас
18
Шепф
45
Вите
24
Грессель
25
Галд
16
Кордова
29
Москера
15
Миллер
15
Миллер
29
Москера
10
Эвандер
33
Мабиала
33
Мабиала
10
Эвандер
8
Чара
27
Асприлья
27
Асприлья
8
Чара
10
Морено
44
Лориа
44
Лориа
10
Морено
9
Боли
11
Незгода
11
Незгода
9
Боли
18
Шепф
20
Ахмед
20
Ахмед
18
Шепф
20
Кубас
6
Берхальтер
6
Берхальтер
20
Кубас
91
Браун
21
Рапозо
21
Рапозо
91
Браун
14
25
Кайседо
25
Кайседо
14
16
Кордова
11
Бечер
11
Бечер
16
Кордова
Остались в запасе
Портленд
Ванкувер Уайткепс
22
Давид Бингхэм
ВР
29
Себастьян Бланко
ЦП
92
Ноэль Калискан
ЦП
9
Натан Фогаса
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
12
Томас Хасал
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
29
Себастьян Бланко
ЦП
92
Ноэль Калискан
ЦП
9
Натан Фогаса
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Портленд - Ванкувер Уайткепс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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