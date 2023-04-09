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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе
Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе: обзор матча 09 апреля 2023
Нью-Йорк Ред Буллз
09.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 9 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Хосе
90+17'
T. Barlow
80'
К. Эспиноса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе
ГОЛ! 1:1!
T. Barlow
90'
+17
90'
+13
Желтая карточка
П. Мари
Замена
В. Кармона
️️️️
Д. Неалис
90'
+10
90'
+8
Замена
М. Бальдисимо
️️️️
Х. Монтейру
90'
+8
Замена
B. Kikanovic
️️️️
C. Cowell
Замена
T. Barlow
️️️️
К. Бурк
90'
+1
Замена
Э. Маноэл
️️️️
Д. Ванзейр
86'
Замена
П. Страуд
️️️️
Ф. Амайя
86'
80'
ГОЛ! 0:1!
К. Эспиноса
Пас отдал
К. Груэсо
58'
Замена
К. Груэсо
️️️️
Жудсон
56'
Желтая карточка
Жудсон
Желтая карточка
Ш. Неалис
54'
24'
Желтая карточка
T. Rodrigues
Желтая карточка
O. Fernandez
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ПЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
13
Данте Ванзейр
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Сан-Хосе
6
Джонатан Менса
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
3
Поль Мари
ПЗ
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
93
Жудсон
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
99
Jayden Reid
ЦЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
6
Питер Страуд
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
13
Элиас Маноэл
ЦФ
4
Хассан Ндам
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Сан-Хосе
30
Emmanuel Ochoa
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
3-2-1-4
31
Мигел
3
Данкан
13
Неалис
12
Неалис
15
Рейес
23
Кассерес
25
Амайя
13
Ванзейр
7
Бурк
22
17
Харпер
4-5-2
3
Мари
6
Менса
97
29
Акапо
7
Эспиноса
93
Жудсон
7
35
Монтейру
14
12
17
Эбобиссе
25
Амайя
6
Страуд
6
Страуд
25
Амайя
13
Ванзейр
13
Маноэл
13
Маноэл
13
Ванзейр
12
Неалис
16
Кармона
16
Кармона
12
Неалис
7
Бурк
16
16
7
Бурк
35
Монтейру
55
Бальдисимо
55
Бальдисимо
35
Монтейру
93
Жудсон
11
Груэсо
11
Груэсо
93
Жудсон
7
28
28
7
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Сан-Хосе
18
Ryan Meara
ВР
99
Jayden Reid
ЦЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
30
Emmanuel Ochoa
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
4
Таннер Бисон
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
99
Jayden Reid
ЦЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
Остались в запасе
30
Emmanuel Ochoa
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
4
Таннер Бисон
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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