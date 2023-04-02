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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Монреаль
Ванкувер Уайткепс - Монреаль: обзор матча 02 апреля 2023
Ванкувер Уайткепс
02.04.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 9 тур
5 : 0
Завершен
Монреаль
38'
Б. Уайт
43'
С. Бечер
45'
Ю. Грессель
48'
А. Ахмед
60'
С. Бечер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Монреаль
Замена
Д. Кайседо
️️️️
Б. Уайт
66'
Замена
J. Ngando
️️️️
Д. Браун
65'
ГОЛ! 5:0!
С. Бечер
Пас отдал
Д. Браун
60'
55'
Замена
Р. Орри Торкелссон
️️️️
К. Миллер
55'
Замена
Н. Салиба
️️️️
В. Ваньяма
54'
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
А. Эррера
Замена
Р. Тейберт
️️️️
Ю. Грессель
54'
Замена
С. Берхальтер
️️️️
А. Кубас
54'
52'
Желтая карточка
S. Rea
ГОЛ! 4:0!
А. Ахмед
48'
Замена
М. Лаборда
️️️️
Т. Блэкмон
46'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Грессель
45'
ГОЛ! 2:0!
С. Бечер
43'
ГОЛ! 1:0!
Б. Уайт
38'
27'
Замена
Г. Корбо
️️️️
M. Toye
23'
Красная карточка
Р. Камачо
18'
Желтая карточка
Ж. Ватерман
11'
Желтая карточка
Р. Камачо
10'
Замена
R. Zouhir
️️️️
С. Пьетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
45
Педро Вите
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
24
Брайан Уайт
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Монреаль
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
27
Sean Rea
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
21
Райан Рапозо
ПВ
25
Райан Галд
ЦФ
Монреаль
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
21
Илиас Илиадис
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
3-3-1-1-2
1
4
Веселинович
14
20
Ахмед
91
Браун
20
Кубас
33
Блэкмон
45
Вите
24
Грессель
11
Бечер
24
Уайт
3-1-3-4
22
Эррера
4
Миллер
2
Ватерман
6
Пьетт
2
Ваньяма
66
Шоньер
27
4
Камачо
13
9
Оффор
40
33
Блэкмон
2
Лаборда
2
Лаборда
33
Блэкмон
20
Кубас
6
Берхальтер
6
Берхальтер
20
Кубас
24
Грессель
31
Тейберт
31
Тейберт
24
Грессель
91
Браун
26
26
91
Браун
24
Уайт
25
Кайседо
25
Кайседо
24
Уайт
13
95
Корбо
95
Корбо
13
4
Миллер
15
Торкелссон
15
Торкелссон
4
Миллер
22
Эррера
2
2
22
Эррера
2
Ваньяма
24
Салиба
24
Салиба
2
Ваньяма
6
Пьетт
44
44
6
Пьетт
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Монреаль
12
Томас Хасал
ВР
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
21
Райан Рапозо
ПВ
25
Райан Галд
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
21
Илиас Илиадис
ЦП
9
Ромель Киото
ЛВ
33
Logan Ketterer
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
21
Райан Рапозо
ПВ
25
Райан Галд
ЦФ
Остались в запасе
21
Илиас Илиадис
ЦП
9
Ромель Киото
ЛВ
33
Logan Ketterer
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Монреаль
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
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