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Расписание матчей
МЛС 2026
Сент-Луис - Сан-Хосе
Сент-Луис - Сан-Хосе: обзор матча 19 марта 2023
Сент-Луис
19.03.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 6 тур
3 : 0
Завершен
Сан-Хосе
34'
Н. Джоаккини
45+3'
Клаусс
68'
Т. Острак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Луис - Сан-Хосе
Желтая карточка
Э. Левен
90'
+4
Замена
C. Martins
️️️️
Н. Джоаккини
87'
Замена
А. Джексон
️️️️
И. Вассилев
86'
83'
Замена
У. Буда
️️️️
C. Cowell
ГОЛ! 3:0!
Т. Острак
68'
66'
Желтая карточка
М. Бальдисимо
Замена
M. Perez
️️️️
Д. Страуд
65'
Замена
С. Адениран
️️️️
Клаусс
65'
64'
Желтая карточка
C. Cowell
58'
Замена
Т. Бисон
️️️️
T. Rodrigues
Замена
Т. Острак
️️️️
R. Alm
57'
46'
Желтая карточка
B. Kikanovic
46'
Замена
П. Мари
️️️️
T. Thompson
46'
Замена
B. Kikanovic
️️️️
М. Трауко
ГОЛ! 2:0!
Клаусс
45'
+3
40'
Желтая карточка
М. Трауко
ГОЛ! 1:0!
Н. Джоаккини
34'
29'
Замена
М. Бальдисимо
️️️️
К. Груэсо
14'
Желтая карточка
T. Rodrigues
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
10
Rasmus Alm
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Сан-Хосе
47
Мигель Трауко
ЛЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
12
Celio Martins
ЦП
28
Miguel Perez
ЦП
20
Akil Watts
ЦП
7
Томаш Острак
АП
16
Азиэл Джексон
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
70
Selmir Pidro
ЦФ
Сан-Хосе
5
Daniel Munie
ЦЗ
4
Оскар Огрен
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
4
Таннер Бисон
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
4-1-1-4
1
Бюрки
14
Нельсон
22
Хайберт
3
2
Нервински
23
Левен
19
Вассилев
16
Джоаккини
10
8
Страуд
99
Клаусс
3-2-4-2
97
6
Менса
22
29
Акапо
47
Трауко
11
Груэсо
7
Эспиноса
7
14
17
Эбобиссе
12
16
Джоаккини
12
12
16
Джоаккини
8
Страуд
28
28
8
Страуд
10
7
Острак
7
Острак
10
19
Вассилев
16
Джексон
16
Джексон
19
Вассилев
99
Клаусс
7
Адениран
7
Адениран
99
Клаусс
22
3
Мари
3
Мари
22
11
Груэсо
55
Бальдисимо
55
Бальдисимо
11
Груэсо
97
4
Бисон
4
Бисон
97
47
Трауко
28
28
47
Трауко
7
7
Буда
7
Буда
7
Остались в запасе
Сент-Луис
Сан-Хосе
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
70
Selmir Pidro
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
5
Daniel Munie
ЦЗ
4
Оскар Огрен
ЦЗ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
70
Selmir Pidro
ЦФ
Остались в запасе
5
Daniel Munie
ЦЗ
4
Оскар Огрен
ЦЗ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Сент-Луис - Сан-Хосе
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
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