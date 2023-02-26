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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Коламбус
Филадельфия Юнион - Коламбус: обзор матча 26 февраля 2023
Филадельфия Юнион
26.02.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 1 тур
4 : 1
Завершен
Коламбус
45+3'
Д. Газдаг (П)
52'
Х. Карранца
72'
Д. Газдаг (П)
80'
Х. Карранца
28'
Я. Глеснес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Коламбус
Замена
А. Переа
️️️️
А. Бедойя
90'
+3
Замена
К. Салливан
️️️️
Х. Карранца
90'
+3
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
Л. Флеч
89'
87'
Замена
K. Molino
️️️️
Л. Зелараян
ГОЛ! 4:1!
Х. Карранца
80'
Замена
Х. Торрес
️️️️
М. Уре
79'
76'
Замена
Д. Рассел-Роу
️️️️
Э. Моррис
76'
Замена
Y. Yeboah
️️️️
М. Фарси
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Газдаг
72'
71'
Желтая карточка
М. Дегенек
59'
Желтая карточка
Л. Зелараян
56'
Желтая карточка
К. Эрнандес
ГОЛ! 2:1!
Х. Карранца
52'
Желтая карточка
Л. Флеч
48'
46'
Замена
Л. Диас
️️️️
W. Sands
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Газдаг
45'
+3
43'
Желтая карточка
W. Sands
39'
Желтая карточка
Э. Моррис
28'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Я. Глеснес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
18
Леон Флеч
ОП
70
Хосе Мартинес
ОП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Коламбус
23
William Sands
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Darlington Nagbe
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
23
Александру Мэцан
АП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Филадельфия Юнион
13
Холден Трент
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
99
Хоакин Торрес
ЦП
8
Хесус Буэно
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
7
Yaw Yeboah
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
25
Шон Завадски
ЦП
11
Луис Диас
ПВ
16
Isaiah Parente
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
4-2-2-2
18
Блэйк
27
Вагнер
5
Глеснес
3
Эллиот
15
Мбайзо
18
Флеч
70
Мартинес
16
Газдаг
11
Бедойя
17
Уре
9
Карранца
4-1-2-2
23
Фарси
5
Дегенек
31
Морейра
23
6
10
Зелараян
23
Мэцан
10
Моррис
9
Эрнандес
11
Бедойя
8
Переа
8
Переа
11
Бедойя
17
Уре
99
Торрес
99
Торрес
17
Уре
18
Флеч
7
МакГлинн
7
МакГлинн
18
Флеч
9
Карранца
33
Салливан
33
Салливан
9
Карранца
23
Фарси
7
7
23
Фарси
10
Зелараян
13
13
10
Зелараян
23
11
Диас
11
Диас
23
10
Моррис
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
10
Моррис
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Коламбус
13
Холден Трент
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
24
Evan Bush
ВР
25
Шон Завадски
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
13
Холден Трент
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
25
Шон Завадски
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Филадельфия Юнион - Коламбус
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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