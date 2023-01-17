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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал Сосьедад - Мальорка
Реал Сосьедад - Мальорка: обзор матча 17 января 2023
Реал Сосьедад
17.01.2023, вторник, 21:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Мальорка
5'
Р. Наварро
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Мальорка
90'
+1
Желтая карточка
Х. Копете
Желтая карточка
Р. Ле Норман
78'
78'
Замена
П. Маффео
️️️️
Х. Гайя
75'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
Анхель
75'
Замена
Д. Родригес
️️️️
А. Санчес
Замена
Т. Кубо
️️️️
Р. Наварро
70'
Замена
А. Элустондо
️️️️
А. Горосабель
61'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
А. Серлот
60'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Б. Мендес
60'
57'
Замена
Абдон
️️️️
Т. Кадевере
57'
Замена
К. Гренье
️️️️
Б. Куфре
Желтая карточка
Х. Пачеко
53'
51'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
Замена
П. Марин
️️️️
М. Мерино
46'
41'
Желтая карточка
Б. Куфре
Желтая карточка
Б. Мендес
26'
ГОЛ! 1:0!
Р. Наварро
Пас отдал
М. Субименди
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
15
Пабло Марин
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
14
Иддрису Баба
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Абдон
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
4-3-2-1
1
Ремиро
3
Муньос
16
Пачеко
24
Ле Норман
2
Горосабель
36
Субименди
23
Мерино
23
Наварро
10
Оярсабаль
10
Мендес
9
Серлот
3-2-2-1-2
1
Грейф
24
Гайя
24
Вальент
3
Копете
20
Гонсалес
13
Куфре
6
Санчес
6
Батталья
7
Кан Ин
9
Анхель
9
Кадевере
2
Горосабель
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Горосабель
10
Мендес
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
10
Мендес
23
Мерино
15
Марин
15
Марин
23
Мерино
23
Наварро
14
Кубо
14
Кубо
23
Наварро
9
Серлот
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
9
Серлот
24
Гайя
24
Маффео
24
Маффео
24
Гайя
13
Куфре
19
Гренье
19
Гренье
13
Куфре
6
Санчес
14
Родригес
14
Родригес
6
Санчес
9
Анхель
21
Ндиайе
21
Ндиайе
9
Анхель
9
Кадевере
9
Абдон
9
Абдон
9
Кадевере
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Мальорка
13
Унаи Марреро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
21
Давид Сильва
АП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Лео Роман
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
21
Давид Сильва
АП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Реал Сосьедад - Мальорка
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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