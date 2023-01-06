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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Эвертон
Манчестер Юнайтед - Эвертон: обзор матча 06 января 2023
Манчестер Юнайтед
06.01.2023, пятница, 23:00
Англия. Кубок, 3 раунд
3 : 1
Завершен
Эвертон
4'
Антони
52'
К. Коди (АГ)
90+7'
М. Рэшфорд (П)
14'
К. Коди
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Эвертон
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Рэшфорд
90'
+7
88'
Желтая карточка
А. Онана
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Антони
84'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
К. Эриксен
83'
81'
Замена
Д. Макнил
️️️️
В. Миколенко
81'
Замена
Э. Гордон
️️️️
Ш. Коулмен
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Т. Маласья
76'
Замена
А. Гарначо
️️️️
А. Марсьяль
71'
Замена
Фред
️️️️
Каземиро
71'
69'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Н. Мопе
67'
Желтая карточка
А. Дукуре
61'
Желтая карточка
Б. Годфри
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Коди
52'
51'
Замена
А. Дукуре
️️️️
А. Ивоби
Желтая карточка
Б. Фернандеш
28'
14'
ГОЛ! 1:1!
К. Коди
ГОЛ! 1:0!
Антони
Пас отдал
М. Рэшфорд
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Амаду Онана
ОП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
4-1-3-2
43
Де Хеа
3
Маласья
23
Шоу
19
Варан
2
Далот
5
Каземиро
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
7
Антони
9
Марсьяль
24
Эриксен
3-4-2-1
1
Пикфорд
4
Годфри
15
Коди
6
Тарковски
23
Коулмен
5
Гуйе
24
Онана
16
Миколенко
17
Ивоби
10
Грей
11
Мопе
3
Маласья
6
Мартинес
6
Мартинес
3
Маласья
24
Эриксен
15
Магуайр
15
Магуайр
24
Эриксен
7
Антони
8
Мактоминей
8
Мактоминей
7
Антони
5
Каземиро
7
Фред
7
Фред
5
Каземиро
9
Марсьяль
17
Гарначо
17
Гарначо
9
Марсьяль
23
Коулмен
10
Гордон
10
Гордон
23
Коулмен
17
Ивоби
6
Дукуре
6
Дукуре
17
Ивоби
16
Миколенко
11
Макнил
11
Макнил
16
Миколенко
11
Мопе
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
11
Мопе
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Эвертон
22
Том Хитон
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
31
Асмир Бегович
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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