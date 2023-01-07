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Англия. Кубок
Честерфилд - Вест Бромвич
Честерфилд - Вест Бромвич: обзор матча 07 января 2023
Честерфилд
07.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 3 раунд
3 : 3
Завершен
Вест Бромвич
7'
T. Williams
36'
A. Dobra
41'
A. Dobra
2'
Б. Томас-Асанте
17'
К. Грант
90+4'
Б. Томас-Асанте
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Честерфилд - Вест Бромвич
90'
+4
ГОЛ! 3:3!
Б. Томас-Асанте
Пас отдал
Т. Гарднер-Хикман
Замена
A. Asante
️️️️
T. Akinola
87'
Замена
К. Тшиманга
️️️️
J. Quigley
76'
72'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Д. Ливермор
Замена
B. Horton
️️️️
B. Clements
72'
Замена
О. Бэнкс
️️️️
D. Oldaker
71'
65'
Замена
Д. Уоллес
️️️️
Г. Диангана
Желтая карточка
J. Quigley
64'
56'
Замена
Д. О'Ши
️️️️
М. Келли
56'
Замена
Д. Дайк
️️️️
Т. Рогич
46'
Замена
Д. Моламби
️️️️
Z. Ashworth
ГОЛ! 3:2!
A. Dobra
41'
ГОЛ! 2:2!
A. Dobra
36'
17'
ГОЛ! 1:2!
К. Грант
Пас отдал
Т. Рогич
ГОЛ! 1:1!
T. Williams
Пас отдал
J. Grimes
7'
2'
ГОЛ! 0:1!
Б. Томас-Асанте
Пас отдал
К. Грант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Честерфилд
34
Ross Fitzsimons
ВР
12
Tyrone Williams
ЦЗ
5
Jamie Grimes
ЦЗ
18
Bailey Clements
ЦЗ
17
Jeff King
ЦП
16
Tim Akinola
ЦП
44
Darren Oldaker
ЦП
9
Joe Quigley
ЦФ
35
Майк Джонс
ЦФ
7
Liam Mandeville
ЦФ
17
Armando Dobra
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
7
Том Рогич
АП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Честерфилд
33
Lucas Covolan
ВР
2
Ryheem Sheckleford
ЦЗ
3
Branden Horton
ЦЗ
11
Jack Clarke
ЦП
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
6
Эшли Палмер
ЦФ
28
Олли Бэнкс
ЦФ
17
Jesurun Uchegbulam
ЦФ
19
Akwasi Asante
ЦФ
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
3-3-4
34
12
5
18
17
16
44
9
17
7
35
Джонс
3-3-1-1-2
27
Баттон
6
Аджайи
3
3
Рич
16
Келли
8
Ливермор
19
Гарднер-Хикман
19
Диангана
7
Рогич
9
Грант
23
Томас-Асанте
18
3
3
18
9
20
Тшиманга
20
Тшиманга
9
44
28
Бэнкс
28
Бэнкс
44
16
19
19
16
16
Келли
26
О'Ши
26
О'Ши
16
Келли
3
8
Моламби
8
Моламби
3
8
Ливермор
5
Йокушлу
5
Йокушлу
8
Ливермор
19
Диангана
17
Уоллес
17
Уоллес
19
Диангана
7
Рогич
9
Дайк
9
Дайк
7
Рогич
Остались в запасе
Честерфилд
Вест Бромвич
33
Lucas Covolan
ВР
2
Ryheem Sheckleford
ЦЗ
11
Jack Clarke
ЦП
6
Эшли Палмер
ЦФ
17
Jesurun Uchegbulam
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
8
Джон Свифт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
33
Lucas Covolan
ВР
2
Ryheem Sheckleford
ЦЗ
11
Jack Clarke
ЦП
6
Эшли Палмер
ЦФ
17
Jesurun Uchegbulam
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
8
Джон Свифт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Джеймс Роу
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Честерфилд - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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