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Расписание матчей
Англия. Кубок
Престон - Хаддерсфилд Таун
Престон - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 07 января 2023
Престон
07.01.2023, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 3 раунд
3 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
61'
Т. Лис (АГ)
73'
Б. Диаби
85'
А. Брауне
57'
Ф. Камбери
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Престон - Хаддерсфилд Таун
Замена
Р. Брэди
️️️️
А. Каррерас
88'
ГОЛ! 3:1!
А. Брауне
Пас отдал
Р. Ледсон
85'
74'
Замена
К. Харрат
️️️️
Д. Касуму
ГОЛ! 2:1!
Б. Диаби
73'
71'
Желтая карточка
М. Хелик
70'
Замена
Б. Диарра
️️️️
М. Лоутон
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Т. Лис
61'
Замена
Ф. Кросс-Адэр
️️️️
М. О'Нил
61'
60'
Желтая карточка
Д. Касуму
57'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Камбери
Пас отдал
У. Бойл
46'
Замена
Д. Холмс
️️️️
Д. Радони
46'
Замена
Ф. Камбери
️️️️
Т. Симпсон
38'
Замена
У. Бойл
️️️️
Л. Айина
18'
Желтая карточка
Л. Айина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
39
Майки О'Нил
АП
Главный тренер
Алекс Нил
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
22
Этьен Камара
ОП
18
Дэвид Касуму
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
3
Джейкоб Слэйтер
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
44
Брэд Поттс
ЦП
7
Noah Mawene
ЦП
28
Финли Кросс-Адэр
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джейкоб Чапман
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
3
Джош Руффельс
ЛЗ
12
Уильям Бойл
ЦЗ
94
Браима Диарра
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
22
Флориан Камбери
ЦФ
23
Кайан Харрат
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
4-4-2
28
Вудман
18
Каррерас
6
Линдсэй
16
Хьюз
4
Диаби
8
Брауне
4
Ледсон
8
Маккэнн
14
Джонсон
39
О'Нил
7
Вудберн
3-3-2-1-1
41
Билокапич
6
Хелик
2
Айина
12
Лис
38
Лоутон
22
Камара
20
Кесслер-Хейден
18
Касуму
5
Радони
42
Томас
17
Симпсон
18
Каррерас
11
Брэди
11
Брэди
18
Каррерас
39
О'Нил
28
Кросс-Адэр
28
Кросс-Адэр
39
О'Нил
2
Айина
12
Бойл
12
Бойл
2
Айина
38
Лоутон
94
Диарра
94
Диарра
38
Лоутон
5
Радони
14
Холмс
14
Холмс
5
Радони
17
Симпсон
22
Камбери
22
Камбери
17
Симпсон
18
Касуму
23
Харрат
23
Харрат
18
Касуму
Остались в запасе
Престон
Хаддерсфилд Таун
13
Дэвид Корнелл
ВР
3
Джейкоб Слэйтер
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
7
Noah Mawene
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
1
Джейкоб Чапман
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
3
Джош Руффельс
ЛЗ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
3
Джейкоб Слэйтер
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
7
Noah Mawene
ЦП
Остались в запасе
1
Джейкоб Чапман
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
3
Джош Руффельс
ЛЗ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Статистика матча Престон - Хаддерсфилд Таун
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
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