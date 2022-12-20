Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Милтон Кинс Донс - Лестер
Милтон Кинс Донс - Лестер: обзор матча 20 декабря 2022
Милтон Кинс Донс
20.12.2022, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
0 : 3
Завершен
Лестер
18'
Ю. Тилеманс
29'
А. Перес
50'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Лестер
86'
Замена
К. МакАтир
️️️️
Л. Томас
79'
Замена
W. Alves
️️️️
Х. Барнс
79'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Т. Кастань
Замена
М. Деннис
️️️️
М. Эиса
78'
Замена
Л. Барри
️️️️
К. Грант
74'
67'
Замена
П. Дака
️️️️
Д. Варди
67'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
А. Перес
Замена
Н. Холланд
️️️️
Т. Уотсон
61'
Замена
М. Смит
️️️️
J. McEachran
61'
50'
ГОЛ! 0:3!
Д. Варди
Пас отдал
Т. Кастань
Замена
Г. Лоуренс
️️️️
Д. Такер
46'
29'
ГОЛ! 0:2!
А. Перес
Пас отдал
Л. Томас
18'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Тилеманс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
1
Джейми Камминг
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
11
Конор Грант
ЦП
20
Josh McEachran
ЦП
10
Доусон Девой
АП
28
Уилл Григг
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
34
Бубакари Сумаре
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Милтон Кинс Донс
21
Франко Равиццоли
ВР
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
37
Натан Холланд
ЛВ
8
Мэтт Смит
ЦП
7
Итан Робсон
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
19
Мэттью Деннис
ЦФ
11
Луи Барри
ЦФ
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
37
Will Alves
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Камминг
5
Такер
16
О'Хора
33
Джулс
3
Харви
27
Уотсон
11
Грант
20
10
Девой
27
Эиса
28
Григг
4-1-3-2
21
Уорд
21
Кастань
12
Амарти
4
Фас
33
Томас
34
Сумаре
26
Прат
18
Тилеманс
11
Барнс
22
Перес
9
Варди
5
Такер
18
Лоуренс
18
Лоуренс
5
Такер
20
8
Смит
8
Смит
20
27
Уотсон
37
Холланд
37
Холланд
27
Уотсон
27
Эиса
19
Деннис
19
Деннис
27
Эиса
11
Грант
11
Барри
11
Барри
11
Грант
33
Томас
20
МакАтир
20
МакАтир
33
Томас
21
Кастань
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
21
Кастань
22
Перес
17
Ихеначо
17
Ихеначо
22
Перес
11
Барнс
37
37
11
Барнс
9
Варди
27
Дака
27
Дака
9
Варди
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Лестер
21
Франко Равиццоли
ВР
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
7
Итан Робсон
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
Главный тренер
Дин Левингтон
1
Даниэль Иверсен
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
21
Франко Равиццоли
ВР
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
7
Итан Робсон
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Лестер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
МК Стэдиум
Новости команд
Все
Милтон Кинс Донс
Лестер
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
2021.01.09 23:01
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
16-летний Эллиот установил клубный рекорд «Ливерпуля»
2019.09.26 10:54
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+