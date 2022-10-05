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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Волга - Рубин
Волга - Рубин: обзор матча 05 октября 2022
Волга
05.10.2022, среда, 15:00
Россия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Рубин
22'
К. Морозов
66'
А. Сапета
1'
К. Косарев
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Волга - Рубин
Желтая карточка
А. Гапечкин
87'
87'
Замена
А. Грицаенко
️️️️
Л. Фаттахов
Замена
И. Сергеев
️️️️
А. Цыганцов
84'
77'
Замена
Д. Моторин
️️️️
В. Чуперка
Замена
Е. Воронин
️️️️
Р. Махмутов
77'
Желтая карточка
Ч. Магомадов
68'
ГОЛ! 2:1!
А. Сапета
66'
Замена
Т. Джикия
️️️️
Б. Билалов
65'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Г. Паскин
46'
Замена
Ч. Магомадов
️️️️
Д. Рахманов
46'
Желтая карточка
И. Максименков
34'
ГОЛ! 1:1!
К. Морозов
22'
21'
Желтая карточка
М. Апшацев
1'
ГОЛ! 0:1!
К. Косарев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Андрей Климович
ВР
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
23
Руслан Махмутов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
Рубин
31
Александр Беленов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
92
Валерий Чуперка
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Волга
73
Денис Еремеев
ВР
1
Семен Морозов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
89
Темур Джикия
ЦФ
99
Иван Сергеев
ЦФ
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
59
Даниил Моторин
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Климович
92
Хайруллов
5
Максименков
2
Гапечкин
5
Морозов
41
Сапета
23
Махмутов
87
Паскин
8
Рахманов
9
Билалов
13
Цыганцов
2-2-3-3
31
Беленов
4
Нижегородов
2
Тесленко
92
Чуперка
6
Апшацев
7
Фаттахов
18
Попов
17
Горбунов
22
Косарев
17
Бакаев
77
Костюков
8
Рахманов
95
Магомадов
95
Магомадов
8
Рахманов
87
Паскин
22
Ефремов
22
Ефремов
87
Паскин
23
Махмутов
37
Воронин
37
Воронин
23
Махмутов
9
Билалов
89
Джикия
89
Джикия
9
Билалов
13
Цыганцов
99
Сергеев
99
Сергеев
13
Цыганцов
92
Чуперка
59
Моторин
59
Моторин
92
Чуперка
7
Фаттахов
27
Грицаенко
27
Грицаенко
7
Фаттахов
Остались в запасе
Волга
Рубин
73
Денис Еремеев
ВР
1
Семен Морозов
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
Главный тренер
Ринат Аитов
99
Юрий Дюпин
ВР
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
73
Денис Еремеев
ВР
1
Семен Морозов
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
Главный тренер
Ринат Аитов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Волга - Рубин
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
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