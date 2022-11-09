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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Сити - Челси
Манчестер Сити - Челси: обзор матча 09 ноября 2022
Манчестер Сити
09.11.2022, среда, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Челси
53'
Р. Марез
58'
Х. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Челси
Желтая карточка
Д. Грилиш
89'
89'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
Замена
Н. Аке
️️️️
Э. Ляпорт
81'
75'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Л. Холл
69'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Т. Чалоба
68'
Замена
М. Маунт
️️️️
А. Броя
68'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Х. Зиеш
68'
Замена
К. Галлахер
️️️️
Д. Закария
ГОЛ! 2:0!
Х. Альварес
58'
ГОЛ! 1:0!
Р. Марез
53'
52'
Желтая карточка
Т. Чалоба
Замена
К. Филлипс
️️️️
Родри
50'
Замена
Б. Силва
️️️️
И. Гюндоган
50'
18'
Желтая карточка
К. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Конор Галлахер
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ортега
17
Гомес
3
Диаш
14
Ляпорт
82
Льюис
16
Родри
20
Гюндоган
10
Грилиш
10
Палмер
26
Марез
19
Альварес
3-1-3-2-1
16
Менди
27
Чалоба
3
Кулибали
17
Кукурелья
6
Закария
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
3
Холл
22
Зиеш
11
Пулишич
27
Броя
14
Ляпорт
15
Аке
15
Аке
14
Ляпорт
16
Родри
27
Филлипс
27
Филлипс
16
Родри
20
Гюндоган
20
Силва
20
Силва
20
Гюндоган
27
Чалоба
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
27
Чалоба
6
Закария
8
Галлахер
8
Галлахер
6
Закария
27
Броя
7
Маунт
7
Маунт
27
Броя
22
Зиеш
19
Стерлинг
19
Стерлинг
22
Зиеш
3
Холл
29
Хаверц
29
Хаверц
3
Холл
Остались в запасе
Манчестер Сити
Челси
47
Фил Фоден
ЛВ
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Омари Хатчинсон
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Омари Хатчинсон
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Манчестер Сити - Челси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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