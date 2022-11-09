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Англия. Кубок лиги
Вулверхэмптон - Лидс
Вулверхэмптон - Лидс: обзор матча 09 ноября 2022
Вулверхэмптон
09.11.2022, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Лидс
85'
Б. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Лидс
ГОЛ! 1:0!
Б. Траоре
Пас отдал
Д. Поденсе
85'
Замена
Д. Лембикиса
️️️️
Х. Кастро
82'
Замена
Б. Траоре
️️️️
А. Траоре
73'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Р. Невеш
72'
71'
Замена
В. Гнонто
️️️️
С. Перкинс
Замена
Ч. Кэмпбелл
️️️️
Г. Гедеш
66'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
К. Ронан
65'
54'
Замена
С. Гринвуд
️️️️
Д. Гелхардт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
20
Матия Шаркич
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
71
Джо Ходж
ОП
25
Коннор Ронан
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Лидс
1
Жоэль
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
11
Джек Харрисон
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
24
Дарко Гьяби
ЦП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
23
Декстер Лембикиса
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
46
Крис Мур
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
41
Amari Miller
ЦФ
4-2-1-2-1
20
Шаркич
21
Айт Нури
3
Килман
22
Коллинс
17
Кастро
8
Невеш
71
Ходж
25
Ронан
11
Гедеш
24
Траоре
7
Хванг
4-3-1-2
1
Жоэль
12
Эйлинг
5
Ельде
3
Льоренте
23
Фирпо
43
Клих
24
Гьяби
9
Перкинс
11
Харрисон
18
Жозеф
11
Гелхардт
17
Кастро
23
Лембикиса
23
Лембикиса
17
Кастро
8
Невеш
8
Моутинью
8
Моутинью
8
Невеш
24
Траоре
12
Траоре
12
Траоре
24
Траоре
11
Гедеш
20
Кэмпбелл
20
Кэмпбелл
11
Гедеш
25
Ронан
11
Поденсе
11
Поденсе
25
Ронан
11
Гелхардт
20
Гринвуд
20
Гринвуд
11
Гелхардт
9
Перкинс
29
Гнонто
29
Гнонто
9
Перкинс
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Лидс
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Кристоффер Классон
ВР
46
Крис Мур
ЦЗ
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
41
Amari Miller
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
46
Крис Мур
ЦЗ
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
41
Amari Miller
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Вулверхэмптон - Лидс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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