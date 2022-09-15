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Лига конференций 2026/2027
Гент - Шэмрок Роверс
Гент - Шэмрок Роверс: обзор матча 15 сентября 2022
Гент
15.09.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа F, 2 тур
3 : 0
Завершен
Шэмрок Роверс
9'
У. Кюйперс
18'
В. Оджиджа-Офое
65'
В. Оджиджа-Офое
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Шэмрок Роверс
77'
Желтая карточка
С. Кавана
Замена
Нуриу
️️️️
С. Кумс
77'
75'
Замена
️️️️
Д. Бирн
75'
Замена
Н. Фарруджа
️️️️
Р. Финн
75'
Замена
Г. Берк
️️️️
Р. Гаффни
73'
Желтая карточка
А. Грин
Желтая карточка
Й. Хеуге
73'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
Х. Хонг
67'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
М. Фофана
67'
Замена
Э. Овусу
️️️️
В. Оджиджа-Офое
67'
66'
Замена
А. Грин
️️️️
Д. Уоттс
ГОЛ! 3:0!
В. Оджиджа-Офое
Пас отдал
М. Фофана
65'
46'
Замена
С. Кавана
️️️️
К. Маккэн
Замена
Б. Годо
️️️️
Д. Торунарига
46'
ГОЛ! 2:0!
В. Оджиджа-Офое
18'
ГОЛ! 1:0!
У. Кюйперс
Пас отдал
М. Фофана
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
24
Свен Кумс
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Шэмрок Роверс
1
Алан Маннус
ВР
6
Дэн Клири
ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
16
Гэри О'Нил
ЦП
7
Дилан Уоттс
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
26
Крис Маккэн
ЦП
8
Ронан Финн
ЦП
2
Син Гэннон
ЦП
20
Рори Гаффни
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Гент
33
Дави Руф
ВР
40
Рене Ванден Борре
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
42
Элиша Овусу
ОП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
37
Робби Ван Хаутер
ЦП
12
Ноа Де Риддер
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Шэмрок Роверс
88
Леон Полс
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
20
Нил Фарруджа
ЛВ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
11
Син Кавана
ЦП
18
Виктор Серденюк
ЦП
25
Саймон Пауэр
ПВ
10
Грэм Берк
ЦФ
4-3-2-1
1
Нарди
2
Окуму
33
Торунарига
17
Кастро-Монтес
32
Нгаду-Нгаджуй
24
Кумс
20
Хонг
8
Оджиджа-Офое
10
Хеуге
39
Фофана
99
Кюйперс
3-5-1-1
1
Маннус
2
Лайонс
5
Грейс
6
Клири
7
Уоттс
26
Маккэн
8
Финн
2
Гэннон
29
Бирн
16
О'Нил
20
Гаффни
8
Оджиджа-Офое
42
Овусу
42
Овусу
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
25
Нуриу
25
Нуриу
24
Кумс
33
Торунарига
31
Годо
31
Годо
33
Торунарига
20
Хонг
17
Юлсагер
17
Юлсагер
20
Хонг
39
Фофана
29
Депуатр
29
Депуатр
39
Фофана
7
Уоттс
9
Грин
9
Грин
7
Уоттс
26
Маккэн
11
Кавана
11
Кавана
26
Маккэн
8
Финн
20
Фарруджа
20
Фарруджа
8
Финн
20
Гаффни
10
Берк
10
Берк
20
Гаффни
Остались в запасе
Гент
Шэмрок Роверс
33
Дави Руф
ВР
40
Рене Ванден Борре
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
37
Робби Ван Хаутер
ЦП
7
Ибрахим Салах
ЛВ
12
Ноа Де Риддер
ПВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
88
Леон Полс
ВР
18
Виктор Серденюк
ЦП
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
25
Саймон Пауэр
ПВ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
40
Рене Ванден Борре
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
37
Робби Ван Хаутер
ЦП
7
Ибрахим Салах
ЛВ
12
Ноа Де Риддер
ПВ
Остались в запасе
88
Леон Полс
ВР
18
Виктор Серденюк
ЦП
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
25
Саймон Пауэр
ПВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Стивен Брэдли
Статистика матча Гент - Шэмрок Роверс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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