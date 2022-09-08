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Лига конференций 2026/2027
Мольде - Гент
Мольде - Гент: обзор матча 08 сентября 2022
Мольде
08.09.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа F, 1 тур
0 : 0
Завершен
Гент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Гент
Замена
М. Болли
️️️️
О. Брюнхильдсен
86'
Замена
М. Гредем
️️️️
Э. Брейвик
86'
79'
Желтая карточка
Д. Торунарига
78'
Замена
С. Маррех
️️️️
В. Оджиджа-Офое
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Андре Кааса
76'
Желтая карточка
М. Андре Кааса
73'
Замена
М. Линнес
️️️️
Э. Кнутсон
65'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
Э. Хуссэйн
65'
64'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
Й. Хеуге
64'
Замена
Д. Лемаич
️️️️
У. Кюйперс
60'
Желтая карточка
С. Кумс
Желтая карточка
Э. Хуссэйн
60'
34'
Желтая карточка
А. Ханше-Ольсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
14
Матис Болли
ЛВ
25
Йохан Бакке
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
16
Кристиан Эриксен
АП
12
Педер Хоэль Лервик
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
12
Ноа Де Риддер
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
39
Малик Фофана
ЦФ
7
Ибрахим Салах
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
4-4-2
28
Карлстрем
28
Хауген
15
Бьорнбак
16
Хансен
19
Хауган
8
Хуссэйн
15
Кааса
10
Брейвик
20
Маннсверк
17
Брюнхильдсен
15
Кнутсон
4-4-1-1
1
Нарди
2
Окуму
33
Торунарига
17
Кастро-Монтес
21
Ханше-Ольсен
24
Кумс
20
Хонг
8
Оджиджа-Офое
18
Самуас
10
Хеуге
99
Кюйперс
15
Кнутсон
25
Линнес
25
Линнес
15
Кнутсон
10
Брейвик
28
Гредем
28
Гредем
10
Брейвик
8
Хуссэйн
23
Эйкрем
23
Эйкрем
8
Хуссэйн
15
Кааса
16
Эриксен
16
Эриксен
15
Кааса
17
Брюнхильдсен
14
Болли
14
Болли
17
Брюнхильдсен
8
Оджиджа-Офое
16
Маррех
16
Маррех
8
Оджиджа-Офое
99
Кюйперс
22
Лемаич
22
Лемаич
99
Кюйперс
10
Хеуге
29
Депуатр
29
Депуатр
10
Хеуге
Остались в запасе
Мольде
Гент
31
Оливер Петерсен
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
25
Йохан Бакке
ЦП
12
Педер Хоэль Лервик
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
12
Ноа Де Риддер
ЦП
39
Малик Фофана
ЦФ
7
Ибрахим Салах
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
25
Йохан Бакке
ЦП
12
Педер Хоэль Лервик
ЦФ
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
12
Ноа Де Риддер
ЦП
39
Малик Фофана
ЦФ
7
Ибрахим Салах
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Мольде - Гент
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
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