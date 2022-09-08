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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Днепр-1 - АЗ Алкмаар
Днепр-1 - АЗ Алкмаар: обзор матча 08 сентября 2022
Днепр-1
08.09.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа E, 1 тур
0 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
63'
Д. де Вит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр-1 - АЗ Алкмаар
90'
+2
Желтая карточка
Р. Базур
Замена
А. Громов
️️️️
Р. Бабенко
84'
Замена
В. Танчик
️️️️
А. Сваток
77'
Замена
А. Назаренко
️️️️
Я. Амаш
69'
Замена
Ф. Бахлули
️️️️
А. Пихаленок
69'
63'
ГОЛ! 0:1!
Д. де Вит
Пас отдал
Ю. Сугавара
62'
Замена
М. Лахдо
️️️️
Й. Одгор
62'
Замена
М. де Вит
️️️️
М. Керкез
62'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
П. Хацидиакос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
25
Янис Амаш
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
5
Эдуард Сарапий
ЦЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
9
Артем Довбик
ЦФ
8
Руслан Бабенко
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Днепр-1
18
Сергей Логинов
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
10
Фарес Бахлули
ЦП
20
Сергей Горбунов
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
28
Артем Громов
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
25
Владислав Рыбак
ЦФ
34
Владимир Танчик
ЦФ
АЗ Алкмаар
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
32
Федде де Йонг
ЦФ
15
Майкель Лахдо
ЦФ
3-2-2-3
93
Валеф
3
Адамюк
5
Сваток
5
Сарапий
25
Амаш
25
Бузанелло
8
Пихаленок
15
Рубчинский
11
Гуцуляк
8
Бабенко
9
Довбик
4-4-1-1
12
Верхюлст
4
Хацидиакос
31
Беукема
23
Деккер
6
Керкез
20
де Вит
14
Рейндерс
26
Эвьен
8
Класи
9
ван Бредероде
21
Одгор
8
Пихаленок
10
Бахлули
10
Бахлули
8
Пихаленок
25
Амаш
7
Назаренко
7
Назаренко
25
Амаш
8
Бабенко
28
Громов
28
Громов
8
Бабенко
5
Сваток
34
Танчик
34
Танчик
5
Сваток
6
Керкез
34
де Вит
34
де Вит
6
Керкез
4
Хацидиакос
28
Сугавара
28
Сугавара
4
Хацидиакос
21
Одгор
15
Лахдо
15
Лахдо
21
Одгор
Остались в запасе
Днепр-1
АЗ Алкмаар
18
Сергей Логинов
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
20
Сергей Горбунов
ЦП
33
Валерий Юрчук
ЦФ
25
Владислав Рыбак
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
32
Федде де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
18
Сергей Логинов
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
20
Сергей Горбунов
ЦП
33
Валерий Юрчук
ЦФ
25
Владислав Рыбак
ЦФ
Остались в запасе
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
32
Федде де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Днепр-1 - АЗ Алкмаар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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