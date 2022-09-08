Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - Рома
Лудогорец - Рома: обзор матча 08 сентября 2022
Лудогорец
08.09.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа C, 1 тур
2 : 1
Завершен
Рома
72'
Каули
88'
Нонато
86'
Э. Шомуродов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лудогорец - Рома
ГОЛ! 2:1!
Нонато
Пас отдал
Рик
88'
Замена
Г. Терзиев
️️️️
А. Витри
87'
Замена
Т. Димитров
️️️️
Каули
87'
86'
ГОЛ! 1:1!
Э. Шомуродов
Пас отдал
Л. Пеллегрини
Замена
Нонато
️️️️
Шоу
77'
76'
Замена
М. Камара
️️️️
Н. Матич
ГОЛ! 1:0!
Каули
Пас отдал
Я. Пиотровски
72'
Замена
Рик
️️️️
К. Десподов
71'
Желтая карточка
Я. Пиотровски
68'
67'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
З. Челик
67'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
А. Белотти
Желтая карточка
А. Недялков
52'
Желтая карточка
Шоу
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
14
Шоу
ОП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
80
Каули
АП
37
Бернард Текпетей
ПВ
77
Кирил Десподов
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Рома
99
Миле Свилар
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
79
Тихомир Димитров
ЦЗ
8
Иван Йорданов
ЦП
16
Нонато
ЦП
75
Петар Георгиев
ЦП
37
Рик
ПВ
7
Спас Делев
ЦФ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Падт
3
Недялков
40
Сисиньо
24
Вердон
16
Витри
14
Шоу
24
Пиотровски
37
Текпетей
80
Каули
77
Десподов
9
Тиаго
3-3-1-1-2
99
Свилар
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
2
Челик
18
Матич
59
Залевски
4
Кристанте
7
Пеллегрини
11
Белотти
21
Дибала
16
Витри
5
Терзиев
5
Терзиев
16
Витри
80
Каули
79
Димитров
79
Димитров
80
Каули
14
Шоу
16
Нонато
16
Нонато
14
Шоу
77
Десподов
37
Рик
37
Рик
77
Десподов
2
Челик
37
Спинаццола
37
Спинаццола
2
Челик
18
Матич
2
Камара
2
Камара
18
Матич
11
Белотти
14
Шомуродов
14
Шомуродов
11
Белотти
Остались в запасе
Лудогорец
Рома
21
Симон Слуга
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
8
Иван Йорданов
ЦП
75
Петар Георгиев
ЦП
7
Спас Делев
ЦФ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
8
Иван Йорданов
ЦП
75
Петар Георгиев
ЦП
7
Спас Делев
ЦФ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Лудогорец - Рома
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Лудогорец
Рома
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Болгарский клуб предпочел Станковичу бывшего тренера «Шахтера»
24 сентября
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
22 сентября
3
«Лудогорец» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Лудогорец» – «Хапоэль»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Хапоэль Тель-Авив» – «Лудогорец»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
22 июля
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+