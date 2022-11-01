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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Интер
Бавария - Интер: обзор матча 01 ноября 2022
Бавария
01.11.2022, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 6 тур
2 : 0
Завершен
Интер
32'
Б. Павар
72'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Интер
90'
+1
Желтая карточка
В. Карбони
Желтая карточка
Й. Станишич
89'
Замена
П. Ваннер
️️️️
К. Коман
78'
77'
Замена
В. Карбони
️️️️
Х. Корреа
77'
Замена
М. Шкриньяр
️️️️
С. де Врей
Замена
М. Тель
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
74'
ГОЛ! 2:0!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
А. Дэвис
72'
Замена
С. Гнабри
️️️️
С. Мане
67'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Н. Мазрауи
67'
61'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Л. Мартинес
61'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Р. Гальярдини
61'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
Н. Барелла
Желтая карточка
Й. Киммих
50'
Замена
А. Дэвис
️️️️
Д. Упамекано
46'
42'
Желтая карточка
Р. Госенс
Желтая карточка
М. Забитцер
40'
ГОЛ! 1:0!
Б. Павар
Пас отдал
Й. Киммих
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Нуссаир Мазрауи
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Садио Мане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Интер
24
Андре Онана
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Бавария
1
Йоханнес Шенк
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Пауль Ваннер
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
42
Деннис Куратоло
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Ульрайх
3
Мазрауи
2
Упамекано
44
Станишич
28
Павар
6
Киммих
20
Забитцер
8
Гравенберх
21
Коман
10
Мане
13
Чупо-Мотинг
3-3-2-2
24
Онана
6
де Врей
16
Белланова
15
Ачерби
36
Дармиан
8
Асллани
8
Госенс
23
Барелла
21
Гальярдини
32
Корреа
10
Мартинес
2
Упамекано
19
Дэвис
19
Дэвис
2
Упамекано
3
Мазрауи
10
Мусиала
10
Мусиала
3
Мазрауи
21
Коман
10
Ваннер
10
Ваннер
21
Коман
10
Мане
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Мане
13
Чупо-Мотинг
11
Тель
11
Тель
13
Чупо-Мотинг
23
Барелла
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
23
Барелла
21
Гальярдини
22
Мхитарян
22
Мхитарян
21
Гальярдини
6
де Врей
37
Шкриньяр
37
Шкриньяр
6
де Врей
32
Корреа
21
Карбони
21
Карбони
32
Корреа
10
Мартинес
10
Джеко
10
Джеко
10
Мартинес
Остались в запасе
Бавария
Интер
1
Йоханнес Шенк
ВР
27
Леон Горецка
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
24
Дензел Дюмфрис
ПП
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
42
Деннис Куратоло
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Йоханнес Шенк
ВР
27
Леон Горецка
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Остались в запасе
24
Дензел Дюмфрис
ПП
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
42
Деннис Куратоло
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Бавария - Интер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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