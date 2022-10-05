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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - Боруссия Д
Севилья - Боруссия Д: обзор матча 05 октября 2022
Севилья
05.10.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа G, 3 тур
1 : 4
Завершен
Боруссия Д
51'
Ю. Эн-Несири
6'
Р. Геррейру
41'
Д. Беллингем
43'
К. Адейеми
75'
Ю. Брандт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Боруссия Д
Желтая карточка
К. Салас
90'
+1
85'
Замена
А. Пападопулос
️️️️
С. Озкан
85'
Замена
Т. Азар
️️️️
Ю. Брандт
80'
Замена
Т. Роте
️️️️
Р. Геррейру
80'
Замена
А. Модест
️️️️
Ю. Мукоко
Замена
К. Дольберг
️️️️
Х. Хордан
77'
75'
ГОЛ! 1:4!
Ю. Брандт
Пас отдал
Ю. Мукоко
71'
Желтая карточка
С. Озкан
Желтая карточка
Э. Ламела
69'
64'
Замена
Д. Мален
️️️️
К. Адейеми
Замена
Т. Делэни
️️️️
И. Ракитич
62'
Замена
А. Гомес
️️️️
Иско
62'
ГОЛ! 1:3!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
А. Теллес
51'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Сусо
46'
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Х. Навас
46'
43'
ГОЛ! 0:3!
К. Адейеми
Пас отдал
Ю. Мукоко
41'
ГОЛ! 0:2!
Д. Беллингем
Пас отдал
С. Озкан
Желтая карточка
Ю. Эн-Несири
22'
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Геррейру
Пас отдал
Д. Беллингем
Желтая карточка
Н. Гудель
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
22
Иско
АП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Пабло Перес
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
9
Эрик Ламела
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Боруссия Д
31
Силас Острзински
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
14
Дониелл Мален
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
4-3-2-1
37
Буну
13
Теллес
16
Навас
4
Салас
22
Кармона
19
Хордан
8
Гудель
11
Ракитич
22
Иско
10
Сусо
21
Эн-Несири
4-1-2-2-1
33
Майер
12
Менье
25
Зюле
4
Шлоттербек
22
Геррейру
23
Джан
6
Озкан
5
Беллингем
8
Брандт
14
Адейеми
14
Мукоко
16
Навас
29
Монтиэль
29
Монтиэль
16
Навас
11
Ракитич
27
Делэни
27
Делэни
11
Ракитич
10
Сусо
9
Ламела
9
Ламела
10
Сусо
22
Иско
10
Гомес
10
Гомес
22
Иско
19
Хордан
9
Дольберг
9
Дольберг
19
Хордан
22
Геррейру
15
Роте
15
Роте
22
Геррейру
6
Озкан
6
Пападопулос
6
Пападопулос
6
Озкан
8
Брандт
9
Азар
9
Азар
8
Брандт
14
Адейеми
14
Мален
14
Мален
14
Адейеми
14
Мукоко
27
Модест
27
Модест
14
Мукоко
Остались в запасе
Севилья
Боруссия Д
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Пабло Перес
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
31
Силас Острзински
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Пабло Перес
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Остались в запасе
31
Силас Острзински
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Севилья - Боруссия Д
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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