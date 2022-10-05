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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Милан
Челси - Милан: обзор матча 05 октября 2022
Челси
05.10.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа E, 3 тур
3 : 0
Завершен
Милан
24'
У. Фофана
56'
П. Обамеянг
62'
Р. Джеймс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Милан
Замена
А. Броя
️️️️
Р. Стерлинг
75'
Замена
К. Хаверц
️️️️
М. Маунт
74'
73'
Замена
Т. Побега
️️️️
И. Беннасер
73'
Замена
Д. Ориги
️️️️
О. Жиру
72'
Замена
Б. Диас
️️️️
Р. Леау
Желтая карточка
Т. Силва
71'
Замена
Жоржиньо
️️️️
М. Ковачич
66'
Замена
К. Галлахер
️️️️
П. Обамеянг
65'
65'
Замена
М. Габбиа
️️️️
Р. Крунич
65'
Замена
А. Ребич
️️️️
Ш. Де Кетеларе
ГОЛ! 3:0!
Р. Джеймс
Пас отдал
Р. Стерлинг
62'
ГОЛ! 2:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Р. Джеймс
56'
43'
Желтая карточка
И. Беннасер
Желтая карточка
М. Ковачич
39'
Замена
Т. Чалоба
️️️️
У. Фофана
37'
Травма
У. Фофана
35'
ГОЛ! 1:0!
У. Фофана
Пас отдал
Р. Лофтус-Чик
24'
14'
Желтая карточка
Ф. Балло-Туре
8'
Желтая карточка
Р. Крунич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛАЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПАЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
7
Мэйсон Маунт
РФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Исмаэль Беннасер
ОП
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
27
Рафаэль Леау
ЛФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
17
Шарль Де Кетеларе
РФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
16
Эдуар Менди
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
21
Браим Диас
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Кепа
3
Фофана
3
Силва
3
Кулибали
33
Чилвел
24
Джеймс
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
19
Стерлинг
7
Обамеянг
7
Маунт
4-2-1-3
16
Тэтэрушану
8
Дест
15
Калюлю
23
Томори
97
Балло-Туре
10
Беннасер
16
Тонали
33
Крунич
17
Де Кетеларе
9
Жиру
27
Леау
3
Фофана
27
Чалоба
27
Чалоба
3
Фофана
8
Ковачич
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
8
Ковачич
7
Обамеянг
8
Галлахер
8
Галлахер
7
Обамеянг
7
Маунт
29
Хаверц
29
Хаверц
7
Маунт
19
Стерлинг
27
Броя
27
Броя
19
Стерлинг
17
Де Кетеларе
9
Ребич
9
Ребич
17
Де Кетеларе
33
Крунич
46
Габбиа
46
Габбиа
33
Крунич
10
Беннасер
4
Побега
4
Побега
10
Беннасер
27
Леау
21
Диас
21
Диас
27
Леау
9
Жиру
27
Ориги
27
Ориги
9
Жиру
Остались в запасе
Челси
Милан
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
16
Эдуар Менди
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
16
Эдуар Менди
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Челси - Милан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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