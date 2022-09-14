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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Маккаби Х - ПСЖ
Маккаби Х - ПСЖ: обзор матча 14 сентября 2022
Маккаби Х
14.09.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 2 тур
1 : 3
Завершен
ПСЖ
24'
Т. Чери
37'
Л. Месси
69'
К. Мбаппе
88'
Неймар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маккаби Х - ПСЖ
90'
+1
Замена
К. Солер
️️️️
Неймар
Замена
Н. Рукавица
️️️️
Ф. Пьеррот
90'
Замена
М. Чибота
️️️️
П. Корню
90'
89'
Желтая карточка
Неймар
88'
ГОЛ! 1:3!
Неймар
Пас отдал
М. Верратти
83'
Замена
А. Хакими
️️️️
Н. Мукиэле
Желтая карточка
Ф. Пьеррот
77'
74'
Замена
Ф. Руис
️️️️
Витинья
69'
ГОЛ! 1:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
Д. Азиза
60'
Замена
А. Сек
️️️️
Д. Сандгрен
55'
Желтая карточка
О. Атцили
49'
37'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
ГОЛ! 1:0!
Т. Чери
Пас отдал
Д. Азиза
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
44
Джош Коэн
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
31
Нета Лави
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
8
Долев Азиза
ЦП
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
17
Витинья
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Маккаби Х
90
Рой Мишпати
ВР
55
Рами Гершон
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
36
Йинон Элияху
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
13
Мавис Чибота
ЛВ
4
Али Мохамед
ОП
33
Маор Леви
ЦП
26
Деан Давид
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
3-2-4-1
44
Коэн
21
Батубинсика
3
Голдберг
31
Лави
27
Корню
6
Сандгрен
9
Чери
77
Атцили
8
Азиза
15
Абу Фани
19
Пьеррот
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
20
Мукиэле
93
Рамос
5
Маркиньос
25
Мендеш
2
Перейра
6
Верратти
17
Витинья
10
Месси
10
Неймар
10
Мбаппе
6
Сандгрен
4
Сек
4
Сек
6
Сандгрен
19
Пьеррот
13
Рукавица
13
Рукавица
19
Пьеррот
27
Корню
13
Чибота
13
Чибота
27
Корню
20
Мукиэле
2
Хакими
2
Хакими
20
Мукиэле
17
Витинья
8
Руис
8
Руис
17
Витинья
10
Неймар
18
Солер
18
Солер
10
Неймар
Остались в запасе
Маккаби Х
ПСЖ
90
Рой Мишпати
ВР
55
Рами Гершон
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
36
Йинон Элияху
ПЗ
4
Али Мохамед
ОП
33
Маор Леви
ЦП
26
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
90
Рой Мишпати
ВР
55
Рами Гершон
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
36
Йинон Элияху
ПЗ
4
Али Мохамед
ОП
33
Маор Леви
ЦП
26
Деан Давид
ЦФ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Маккаби Х - ПСЖ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Кирьят Элизер
Где смотреть матч:
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