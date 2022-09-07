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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Бавария
Интер - Бавария: обзор матча 07 сентября 2022
Интер
07.09.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа C, 1 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
25'
Л. Сане
67'
Д. Д'Амброзио (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Бавария
Желтая карточка
Ф. Димарко
89'
85'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Л. Сане
85'
Замена
Й. Станишич
️️️️
Л. Эрнандес
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Х. Чалханоглу
82'
75'
Замена
С. Гнабри
️️️️
К. Коман
75'
Замена
Д. Упамекано
️️️️
М. де Лигт
Замена
Ф. Димарко
️️️️
М. Шкриньяр
73'
Замена
С. де Врей
️️️️
А. Бастони
73'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Д. Дюмфрис
71'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Э. Джеко
71'
67'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Д'Амброзио
65'
Замена
Л. Горецка
️️️️
М. Забитцер
42'
Желтая карточка
М. де Лигт
25'
ГОЛ! 0:1!
Л. Сане
Пас отдал
Й. Киммих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
24
Андре Онана
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Садио Мане
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
4-1-3-2
24
Онана
8
Госенс
95
Бастони
37
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
77
Брозович
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
24
Дюмфрис
10
Джеко
10
Мартинес
4-1-1-3-1
1
Нойер
28
Павар
19
Дэвис
4
де Лигт
21
Эрнандес
6
Киммих
20
Забитцер
10
Сане
10
Мане
21
Коман
13
Мюллер
37
Шкриньяр
32
Димарко
32
Димарко
37
Шкриньяр
95
Бастони
6
де Врей
6
де Врей
95
Бастони
24
Дюмфрис
36
Дармиан
36
Дармиан
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
21
Гальярдини
21
Гальярдини
20
Чалханоглу
10
Джеко
32
Корреа
32
Корреа
10
Джеко
4
де Лигт
2
Упамекано
2
Упамекано
4
де Лигт
21
Эрнандес
44
Станишич
44
Станишич
21
Эрнандес
20
Забитцер
27
Горецка
27
Горецка
20
Забитцер
10
Сане
10
Мусиала
10
Мусиала
10
Сане
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
Остались в запасе
Интер
Бавария
1
Самир Ханданович
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
1
Самир Ханданович
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Интер - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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