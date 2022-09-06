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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - Манчестер Сити
Севилья - Манчестер Сити: обзор матча 06 сентября 2022
Севилья
06.09.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа G, 1 тур
0 : 4
Завершен
Манчестер Сити
20'
Э. Холанд
58'
Ф. Фоден
67'
Э. Холанд
90+2'
Р. Диаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Манчестер Сити
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
Р. Диаш
Пас отдал
Ж. Канселу
Желтая карточка
Р. Мир
89'
Замена
А. Янузай
️️️️
Иско
78'
78'
Замена
Р. Марез
️️️️
К. Де Брюйне
78'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Родри
Замена
Сусо
️️️️
А. Гомес
73'
70'
Замена
Х. Альварес
️️️️
Э. Холанд
70'
Замена
К. Палмер
️️️️
Ф. Фоден
67'
ГОЛ! 0:3!
Э. Холанд
Пас отдал
Ф. Фоден
62'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Д. Грилиш
58'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Фоден
Пас отдал
Ж. Канселу
Замена
К. Дольберг
️️️️
А. Теллес
57'
Замена
Р. Мир
️️️️
И. Ракитич
46'
Замена
Х. Хордан
️️️️
Т. Делэни
46'
20'
ГОЛ! 0:1!
Э. Холанд
Пас отдал
К. Де Брюйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
22
Иско
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
3-3-2-1-1
37
Буну
22
Кармона
21
Акунья
23
Ньянзу
13
Теллес
27
Делэни
16
Навас
11
Ракитич
8
Гудель
22
Иско
10
Гомес
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Канселу
28
Аканджи
3
Диаш
17
Гомес
16
Родри
47
Фоден
20
Силва
10
Грилиш
9
Холанд
26
Де Брюйне
27
Делэни
19
Хордан
19
Хордан
27
Делэни
10
Гомес
10
Сусо
10
Сусо
10
Гомес
22
Иско
24
Янузай
24
Янузай
22
Иско
13
Теллес
9
Дольберг
9
Дольберг
13
Теллес
11
Ракитич
17
Мир
17
Мир
11
Ракитич
47
Фоден
10
Палмер
10
Палмер
47
Фоден
16
Родри
27
Филлипс
27
Филлипс
16
Родри
10
Грилиш
20
Гюндоган
20
Гюндоган
10
Грилиш
26
Де Брюйне
26
Марез
26
Марез
26
Де Брюйне
9
Холанд
19
Альварес
19
Альварес
9
Холанд
Остались в запасе
Севилья
Манчестер Сити
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
5
Фернандо
ОП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
5
Фернандо
ОП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Севилья - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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