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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Нижний Новгород - Краснодар
Нижний Новгород - Краснодар: обзор матча 19 октября 2022
Нижний Новгород
19.10.2022, среда, 18:00
Россия. Кубок, группа A, 4 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар
49'
К. Шильцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Краснодар
85'
Замена
Кайо
️️️️
С. Петров
Замена
Д. Кобесов
️️️️
М. Янсане
83'
Желтая карточка
И. Жигулев
81'
Замена
️️️️
И. Юлдошев
76'
73'
Желтая карточка
Э. Сперцян
68'
Замена
С. Волков
️️️️
А. Ионов
Желтая карточка
А. Нигматуллин
65'
Замена
И. Берковский
️️️️
Милсон
65'
Желтая карточка
Н. Каккоев
52'
ГОЛ! 1:0!
К. Шильцов
Пас отдал
Милсон
49'
Замена
К. Шильцов
️️️️
В. Кротов
46'
46'
Замена
О. Олусегун
️️️️
И. Ахметов
46'
Замена
М. Баньяц
️️️️
К. Ленини
Желтая карточка
Милсон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
10
Давид Кобесов
ОП
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
4-2-1-2-1
25
Нигматуллин
6
Юлдошев
14
Агапов
2
Александров
4
Пенчиков
22
Каккоев
8
Майга
10
Жигулев
7
Милсон
57
Кротов
95
Янсане
4-1-1-3-1
1
Агкацев
98
Петров
4
Литвинов
4
Бородин
2
Рамирес
6
Ленини
97
Ахметов
11
Ионов
8
Сперцян
88
Кривцов
9
Кордоба
95
Янсане
10
Кобесов
10
Кобесов
95
Янсане
7
Милсон
17
Берковский
17
Берковский
7
Милсон
57
Кротов
7
Шильцов
7
Шильцов
57
Кротов
98
Петров
31
Кайо
31
Кайо
98
Петров
11
Ионов
82
Волков
82
Волков
11
Ионов
6
Ленини
7
Баньяц
7
Баньяц
6
Ленини
97
Ахметов
6
Олусегун
6
Олусегун
97
Ахметов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Краснодар
50
Никита Гойло
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
39
Матвей Сафонов
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
11
Руслан Апеков
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
11
Руслан Апеков
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Нижний Новгород - Краснодар
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Рустам Мухтаров
Хамид Талаев
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Алексей Лунев
Резервный судья:
Максим Перезва
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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