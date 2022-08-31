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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ростов - Динамо
Ростов - Динамо: обзор матча 31 августа 2022
Ростов
31.08.2022, среда, 21:00
Россия. Кубок, группа C, 1 тур
2 : 0
Завершен
Динамо
23'
Е. Голенков (П)
43'
Е. Голенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Динамо
Желтая карточка
Д. Прохин
81'
Замена
А. Сильянов
️️️️
В. Мелехин
75'
Замена
К. Щетинин
️️️️
А. Селява
64'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
Е. Голенков
63'
58'
Замена
Д. Фомин
️️️️
А. Захарян
57'
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
В. Грулев
Замена
Д. Полоз
️️️️
Х. Байрамян
46'
ГОЛ! 2:0!
Е. Голенков
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Е. Голенков
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
8
Александр Селява
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
23
Арсен Захарян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Медведев
23
Чернов
27
Прохин
4
Мелехин
87
Лангович
15
Глебов
8
Селява
8
Миронов
8
Тугарев
19
Байрамян
69
Голенков
3-1-1-3-2
1
Шунин
4
Осокин
6
Фернандес
7
Скопинцев
50
Кутицкий
88
Лесовой
17
Карапузов
23
Захарян
27
Грулев
91
Гладышев
9
Сулаквелидзе
4
Мелехин
45
Сильянов
45
Сильянов
4
Мелехин
8
Селява
10
Щетинин
10
Щетинин
8
Селява
19
Байрамян
7
Полоз
7
Полоз
19
Байрамян
69
Голенков
27
Комличенко
27
Комличенко
69
Голенков
23
Захарян
74
Фомин
74
Фомин
23
Захарян
27
Грулев
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
27
Грулев
Остались в запасе
Ростов
Динамо
18
Михаил Цулая
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
21
Степан Мельников
ЛВ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
75
Иван Будачев
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
21
Степан Мельников
ЛВ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Ростов - Динамо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
0 : 0
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Максим Ковалев
Игорь Князев
Дополнительные помощники:
VAR – Кирилл Левников; AVAR – Андрей Веретешкин
Резервный судья:
Олег Соколов
Инспектор:
Юрий Чеботарев
Стадион:
Ростов Арена
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