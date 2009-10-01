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Лига Европы 2026/2027
Динамо Бухарест - Панатинаикос
Динамо Бухарест - Панатинаикос: обзор матча 01 октября 2009
Динамо Бухарест
01.10.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 2 тур
0 : 1
Завершен
Панатинаикос
79'
Г. Карагунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Бухарест - Панатинаикос
Желтая карточка
Л. Гоян
Пенальти не реализован!
К. Никулеску
Желтая карточка
М. Бьярсмюр
Замена
К. Никулеску
️️️️
К. Адриан
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Г. Карагунис
ГОЛ! 0:1!
Г. Карагунис
Желтая карточка
З. Диабате
Замена
Л. Рус
️️️️
Г. Боштинэ
Замена
А. Рукавина
️️️️
Д. Салпингидис
Замена
Я. Зику
️️️️
М. Алексе
Замена
С. Нинис
️️️️
С. Лето
Желтая карточка
С. Лето
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бухарест
25
Эмилиан Долха
ВР
2
Зи Диабате
ЛЗ
18
Лучан Гоян
ЦЗ
25
Адриан Скарлатаке
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
8
Габриэль Боштинэ
ЦП
6
Джакариджа Коне
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
17
Кристя Андрей
АП
19
Кристя Адриан
ПП
11
Мариуш Алексе
ПП
Главный тренер
Ион Марин
Панатинаикос
30
Александрос Цорвас
ВР
5
Седрик Канте
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
3
Хосу Саррьеги
ЦЗ
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
15
Силва Жилберто
ЦП
28
Константинос Кацуранис
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
Главный тренер
Хенк тен Кате
Динамо Бухарест
36
Георге Куркэ
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
83
Янис Зику
ЦП
26
Лауренциу Рус
ЦП
27
Зе Каланга
ЦП
99
Клаудиу Никулеску
ЦФ
Панатинаикос
1
Марио Галинович
ВР
3
Георгиос Махелис
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
11
Сотирис Нинис
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
19
Габриэл
ПВ
4-5-1
25
Долха
2
Диабате
25
Скарлатаке
30
Тамаш
18
Гоян
19
Кристя Адриан
8
Боштинэ
6
Коне
8
Торже
11
Алексе
17
Кристя Андрей
4-4-2
30
Цорвас
26
Винтра
3
Саррьеги
30
Бьярсмюр
5
Канте
28
Кацуранис
14
Карагунис
23
Симао
15
Жилберто
5
Лето
14
Салпингидис
11
Алексе
83
Зику
83
Зику
11
Алексе
19
Кристя Адриан
99
Никулеску
99
Никулеску
19
Кристя Адриан
8
Боштинэ
26
Рус
26
Рус
8
Боштинэ
14
Салпингидис
55
Рукавина
55
Рукавина
14
Салпингидис
5
Лето
11
Нинис
11
Нинис
5
Лето
14
Карагунис
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
14
Карагунис
Остались в запасе
Динамо Бухарест
Панатинаикос
27
Зе Каланга
ЦП
36
Георге Куркэ
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
Главный тренер
Ион Марин
3
Георгиос Махелис
ЦЗ
1
Марио Галинович
ВР
19
Габриэл
ПВ
Главный тренер
Хенк тен Кате
Остались в запасе
27
Зе Каланга
ЦП
36
Георге Куркэ
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
Остались в запасе
3
Георгиос Махелис
ЦЗ
1
Марио Галинович
ВР
19
Габриэл
ПВ
Главный тренер
Ион Марин
Главный тренер
Хенк тен Кате
Статистика матча Динамо Бухарест - Панатинаикос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
- : -
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06.11.2026
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Динамо Бухарест
2 : 0
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ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
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Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
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Сепси
0 : 2
09.10.2026
Динамо Бухарест
Панатинаикос
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- : -
22.11.2026
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1 : 2
08.11.2026
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Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
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Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Динамо
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