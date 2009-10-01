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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Славия - Лилль
Славия - Лилль: обзор матча 01 октября 2009
Славия
01.10.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа B, 2 тур
1 : 5
Завершен
Лилль
6'
Т. Белаид (П)
48'
М. Сухи (АГ)
71'
П. Фро
85'
Жервиньо
88'
А. Суке
90'
Жервиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Лилль
ГОЛ! 1:5!
Жервиньо
ГОЛ! 1:4!
А. Суке
ГОЛ! 1:3!
Жервиньо
Замена
Р. Мавуба
️️️️
Й. Кабай
Замена
С. Влчек
️️️️
З. Шенкержик
Замена
Д. Васильевич
️️️️
Т. Белаид
ГОЛ! 1:2!
П. Фро
Замена
П. Фро
️️️️
Р. Виттек
Замена
П. Грайциар
️️️️
Х. Рагуэд
Замена
Жервиньо
️️️️
П. Обамеянг
Желтая карточка
Л. Волешак
Желтая карточка
С. Дюмон
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Сухи
Желтая карточка
Л. Бутель
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Белаид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
28
Мартин Ваняк
ВР
19
Матей Крайчик
ЛЗ
4
Давид Губачек
ЛЗ
22
Беньямин Вомачка
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
23
Ладислав Волешак
ЦП
21
Тиджани Белаид
ЦП
4
Хосине Рагуэд
ЦП
8
Петр Янда
ЦП
14
Зденек Шенкержик
ЦФ
Главный тренер
Карел Яролим
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
19
Эмерсон
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Стефан Дюмон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
33
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Славия
31
Денис Романовс
ВР
7
Петр Трапп
ОП
6
Душан Васильевич
ЦП
29
Петер Грайциар
ПП
18
Ристе Наумов
ЦФ
7
Станислав Влчек
ЦФ
Лилль
90
Александр Окиджа
ВР
5
Николя Плестан
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
3-2-4-1
28
Ваняк
22
Вомачка
14
Глоушек
17
Сухи
4
Губачек
19
Крайчик
23
Волешак
4
Рагуэд
8
Янда
21
Белаид
14
Шенкержик
3-2-2-1-2
16
Бутель
2
Суке
18
Берья
23
Рами
25
Вандам
19
Эмерсон
6
Дюмон
29
Кабай
10
Азар
33
Виттек
7
Обамеянг
21
Белаид
6
Васильевич
6
Васильевич
21
Белаид
4
Рагуэд
29
Грайциар
29
Грайциар
4
Рагуэд
14
Шенкержик
7
Влчек
7
Влчек
14
Шенкержик
29
Кабай
24
Мавуба
24
Мавуба
29
Кабай
7
Обамеянг
27
Жервиньо
27
Жервиньо
7
Обамеянг
33
Виттек
11
Фро
11
Фро
33
Виттек
Остались в запасе
Славия
Лилль
18
Ристе Наумов
ЦФ
31
Денис Романовс
ВР
7
Петр Трапп
ОП
Главный тренер
Карел Яролим
90
Александр Окиджа
ВР
5
Николя Плестан
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
18
Ристе Наумов
ЦФ
31
Денис Романовс
ВР
7
Петр Трапп
ОП
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
5
Николя Плестан
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Карел Яролим
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Славия - Лилль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
- : -
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Стадион:
Фортуна Арена
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