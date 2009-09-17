Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - ПСВ
Спарта - ПСВ: обзор матча 17 сентября 2009
Спарта
17.09.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 1 тур
2 : 2
Завершен
ПСВ
78'
Р. Хубник
86'
М. Земан
82'
Ж. Рейс
89'
Ж. Рейс (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - ПСВ
Замена
Л. Калоуда
️️️️
М. Земан
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ж. Рейс
Желтая карточка
В. Бони
Замена
️️️️
К. Вацек
ГОЛ! 2:1!
М. Земан
ГОЛ! 1:1!
Ж. Рейс
Замена
В. Кадлец
️️️️
Я. Голенда
ГОЛ! 1:0!
Р. Хубник
Желтая карточка
Н. Хохенедер
Замена
Ж. Рейс
️️️️
Д. Куверманс
Желтая карточка
Т. Ржепка
Желтая карточка
С. Манолев
Желтая карточка
Ф. Ожо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
29
Яромир Блажек
ВР
2
Томаш Ржепка
ЛЗ
4
Никлас Хохенедер
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
10
Игор Жофчак
ПЗ
2
Вильфрид Бони
ЛП
3
Ондрей Кушнир
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
16
Ян Голенда
ЦП
9
Мартин Земан
ПП
20
Любош Гушек
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Хованек
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
3
Тимми Симонс
ЛЗ
27
Данко Лазович
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦЗ
0
Данни Куверманс
ПЗ
24
Орландо Энгелаар
ЦП
10
Балаж Джуджак
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
17
Отман Баккал
ЦФ
11
Станислав Манолев
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Спарта
1
Матуш Козачик
ВР
10
Любош Калоуда
ЛП
21
Марек Стрештик
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
ПСВ
1
Кассио
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
2
Франциско Родригес
ЦЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
10
Стефан Нейланд
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
13
Жонатан Рейс
ЦФ
4-5-1
29
Блажек
2
Ржепка
4
Хохенедер
4
Хубник
10
Жофчак
2
Бони
3
Кушнир
7
Вацек
16
Голенда
9
Земан
20
Гушек
4-3-2
15
Исакссон
0
Куверманс
27
Лазович
11
Тойвонен
3
Симонс
24
Энгелаар
10
Джуджак
14
Ожо
11
Манолев
17
Баккал
9
Земан
10
Калоуда
10
Калоуда
9
Земан
16
Голенда
77
Кадлец
77
Кадлец
16
Голенда
0
Куверманс
13
Рейс
13
Рейс
0
Куверманс
Остались в запасе
Спарта
ПСВ
21
Марек Стрештик
ЦП
1
Матуш Козачик
ВР
2
Денис Ковба
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Хованек
1
Кассио
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
2
Франциско Родригес
ЦЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
10
Стефан Нейланд
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
21
Марек Стрештик
ЦП
1
Матуш Козачик
ВР
2
Денис Ковба
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
1
Кассио
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
2
Франциско Родригес
ЦЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
10
Стефан Нейланд
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
Главный тренер
Йозеф Хованек
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча Спарта - ПСВ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Дуглас Макдональд
(Эдинбург)
Помощники судьи:
Уильям Конкуэр
Грэм Чемберс (оба - Шотландия)
Делегат:
Казимиж Олешек
Стадион:
Дженерали Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Спарта
ПСВ
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Спарта» – «Лиллестрeм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+