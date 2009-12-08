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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Порту
Атлетико - Порту: обзор матча 08 декабря 2009
Атлетико
08.12.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 6 тур
0 : 3
Завершен
Порту
2'
Б. Алвеш
14'
Р. Фалькао
76'
Халк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Порту
Желтая карточка
Хуанито
ГОЛ! 0:3!
Халк
Желтая карточка
Ф. Гуарин
Замена
С. Варела
️️️️
Р. Фалькао
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
М. Родригес
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Д. Валери
Замена
К. Сэпунару
️️️️
Майкон
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
С. Агуэро
Замена
А. Лопес
️️️️
Х. Валера
Желтая карточка
С. Агуэро
Желтая карточка
Симау
14'
ГОЛ! 0:2!
Р. Фалькао
2'
ГОЛ! 0:1!
Б. Алвеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Альваро Домингес
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Симау
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
23
Клебер Сантана
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Порту
1
Элтон
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЛП
5
Фернандо
ОП
7
Кристиан Родригес
АП
8
Диего Валери
ПП
7
Халк
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
25
Мариано Перниа
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
Порту
34
Бету
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
9
Эрнесто Фариас
ЦФ
11
Мариано Гонсалес
РФ
4-4-2
1
Асенхо
18
Домингес
5
Хуанито
21
Переа
20
Валера
20
Симау
12
Ассунсао
23
Сантана
11
Родригес
10
Агуэро
10
Форлан
4-1-2-1-2
1
Элтон
7
Фусиле
22
Алвеш
3
Майкон
2
Перейра
5
Фернандо
8
Валери
14
Мейрелеш
7
Родригес
9
Фалькао
7
Халк
20
Валера
3
Лопес
3
Лопес
20
Валера
11
Родригес
19
Рейес
19
Рейес
11
Родригес
10
Агуэро
14
Хурадо
14
Хурадо
10
Агуэро
3
Майкон
22
Сэпунару
22
Сэпунару
3
Майкон
8
Валери
13
Гуарин
13
Гуарин
8
Валери
9
Фалькао
18
Варела
18
Варела
9
Фалькао
Остались в запасе
Атлетико
Порту
43
Давид Де Хеа
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
34
Бету
ВР
25
Фернандо Беллуски
ЦП
9
Эрнесто Фариас
ЦФ
11
Мариано Гонсалес
РФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Остались в запасе
34
Бету
ВР
25
Фернандо Беллуски
ЦП
9
Эрнесто Фариас
ЦФ
11
Мариано Гонсалес
РФ
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Статистика матча Атлетико - Порту
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Помощники судьи:
Эрик Дансоль
Лоран Уго (оба - Франция)
Резервный судья:
Антони Готье (Франция)
Делегат:
Загер Герхард (Швеция)
Инспектор:
Яп Ойленберг (Голландия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 00:50 (в записи)
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