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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо СПб - Луки-Энергия
Динамо СПб - Луки-Энергия: обзор матча 09 октября 2022
Динамо СПб
09.10.2022, воскресенье, 20:00
Россия. Вторая лига. Группа 2, 15 тур
0 : 0
Завершен
Луки-Энергия
Матч
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Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Динамо СПб - Луки-Энергия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волна
1 : 1
14.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Череповец
1 : 0
25.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ленинградец
2 : 0
14.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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Динамо СПб
Луки-Энергия
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