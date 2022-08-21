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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Авангард - Пересвет
Авангард - Пересвет: обзор матча 21 августа 2022
Авангард
21.08.2022, воскресенье, 17:00
Россия. Вторая лига. Группа 3, 7 тур
3 : 2
Завершен
Пересвет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Авангард - Пересвет
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
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2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Пересвет
0 : 1
11.11.2023
Красное Знамя
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Сатурн
2 : 0
05.11.2023
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Пересвет
1 : 2
28.10.2023
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Калуга
5 : 0
22.10.2023
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Пересвет
1 : 3
16.10.2023
Химки-М
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