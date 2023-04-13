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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Ижевск - Динамо Брл
Ижевск - Динамо Брл: обзор матча 13 апреля 2023
Ижевск
13.04.2023, четверг, 15:00
Россия. Вторая лига. Группа 4, 19 тур
1 : 4
Завершен
Динамо Брл
51'
Г. Бахарев
3'
М. Осипов
6'
И. Житников
73'
М. Осипов
79'
И. Житников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ижевск - Динамо Брл
90'
Замена
Е. Никифоренко
️️️️
М. Ерусланов
90'
Замена
Р. Леонов
️️️️
Е. Кузнецов
79'
ГОЛ! 1:4!
И. Житников
76'
Замена
Д. Зарецкий
️️️️
В. Завьялов
Замена
М. Попцов
️️️️
С. Косицин
76'
73'
ГОЛ! 1:3!
М. Осипов
Замена
В. Фомин
️️️️
А. Новицкий
73'
Желтая карточка
С. Косицин
71'
Желтая карточка
Е. Ушаков
64'
62'
Замена
В. Баныкин
️️️️
А. Фоминых
62'
Замена
А. Яркин
️️️️
И. Абрамов
Замена
Т. Фаррахов
️️️️
Н. Теленков
62'
Замена
И. Вольнов
️️️️
А. Цыганцов
62'
ГОЛ! 1:2!
Г. Бахарев
51'
Замена
Г. Бахарев
️️️️
А. Доля
46'
38'
Желтая карточка
А. Фоминых
32'
Желтая карточка
И. Абрамов
6'
ГОЛ! 0:2!
И. Житников
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Осипов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ижевск
98
Артем Исмагилов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
26
Алексей Доля
ЦЗ
3
Александр Новицкий
ЦЗ
15
Иван Костылев
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
37
Евгений Ушаков
ЦП
27
Аркадий Симанов
ЦП
93
Даниил Наговицин
ЦП
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Блажко
Динамо Брл
85
Богдан Карюкин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
55
Виктор Хугаев
ЦЗ
7
Иван Житников
ЦП
9
Артем Фоминых
ЦП
24
Евгений Кузнецов
ЦП
15
Максим Ерусланов
ЦП
10
Михаил Осипов
АП
49
Дмитрий Бакай
ЦФ
30
Игорь Абрамов
ЦФ
20
Владимир Завьялов
ЦФ
Главный тренер
Олег Яковлев
Ижевск
75
Евгений Арчибасов
ВР
99
Кирилл Басов
ЦЗ
33
Вячеслав Фомин
ПЗ
70
Глеб Бахарев
ЛВ
22
Макар Кабаков
ОП
27
Тимур Фаррахов
ЦП
17
Артур Болотин
АП
63
Илья Вольнов
ПВ
16
Денис Кравченко
ПВ
38
Максим Попцов
ЦФ
Динамо Брл
16
Илья Бычков
ВР
6
Руслан Леонов
ЦЗ
33
Егор Никифоренко
ЦЗ
11
Даниил Зарецкий
ЦП
23
Алексей Гришаков
ЦП
14
Владимир Баныкин
ЦП
96
Артем Яркин
ЦФ
4-4-2
98
Исмагилов
19
Косицин
3
Новицкий
15
Костылев
26
Доля
20
Теленков
27
Симанов
93
Наговицин
37
Ушаков
90
Журавлев
13
Цыганцов
2-4-1-3
85
Карюкин
55
Хугаев
19
Гарбуз
9
Фоминых
24
Кузнецов
15
Ерусланов
7
Житников
10
Осипов
20
Завьялов
30
Абрамов
49
Бакай
3
Новицкий
33
Фомин
33
Фомин
3
Новицкий
20
Теленков
27
Фаррахов
27
Фаррахов
20
Теленков
26
Доля
70
Бахарев
70
Бахарев
26
Доля
13
Цыганцов
63
Вольнов
63
Вольнов
13
Цыганцов
19
Косицин
38
Попцов
38
Попцов
19
Косицин
24
Кузнецов
6
Леонов
6
Леонов
24
Кузнецов
15
Ерусланов
33
Никифоренко
33
Никифоренко
15
Ерусланов
20
Завьялов
11
Зарецкий
11
Зарецкий
20
Завьялов
9
Фоминых
14
Баныкин
14
Баныкин
9
Фоминых
30
Абрамов
96
Яркин
96
Яркин
30
Абрамов
Остались в запасе
Ижевск
Динамо Брл
75
Евгений Арчибасов
ВР
99
Кирилл Басов
ЦЗ
22
Макар Кабаков
ОП
17
Артур Болотин
АП
16
Денис Кравченко
ПВ
Главный тренер
Андрей Блажко
16
Илья Бычков
ВР
23
Алексей Гришаков
ЦП
Главный тренер
Олег Яковлев
Остались в запасе
75
Евгений Арчибасов
ВР
99
Кирилл Басов
ЦЗ
22
Макар Кабаков
ОП
17
Артур Болотин
АП
16
Денис Кравченко
ПВ
Остались в запасе
16
Илья Бычков
ВР
23
Алексей Гришаков
ЦП
Главный тренер
Андрей Блажко
Главный тренер
Олег Яковлев
Статистика матча Ижевск - Динамо Брл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Ижевск
1 : 1
24.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Ижевск
1 : 0
11.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
3 : 1
04.10.2026
Оренбург-2
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Победа
1 : 2
25.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Динамо Брл
2 : 0
18.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
КДВ
0 : 1
11.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Акрон-2
2 : 0
04.10.2026
Динамо Брл
Информация о матче
Главный судья:
Павел Лысенко
(Йошкар-Ола)
Помощники судьи:
Марсель Гатауллин (Казань); Валентин Туршаков (Владимир)
Резервный судья:
Михаил Шашкин (Ижевск)
Инспектор:
Роман Лихачев (Екатеринбург)
Стадион:
ЦРС "Зенит"
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