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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Чайка - Алания-2
Чайка - Алания-2: обзор матча 30 июля 2022
Чайка
30.07.2022, суббота, 19:30
Россия. Вторая лига. Группа 1, 2 тур
1 : 0
Завершен
Алания-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Чайка - Алания-2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
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Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур
Строитель
6 : 2
16.11.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 33 тур
Рубин Я
3 : 1
09.11.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур
Алания-2
0 : 1
26.10.2024
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Дружба
3 : 0
19.10.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Алания-2
0 : 5
12.10.2024
Нарт
Информация о матче
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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Вчера, 12:39
6
Клуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
Назван клуб Второй лиги, который может закрыться по окончании сезона
21 августа
1
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
Основатель «Чайки» стал новым руководителем «Ростова»
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