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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Санта-Клара
Порту - Санта-Клара: обзор матча 15 апреля 2023
Порту
15.04.2023, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 28 тур
2 : 1
Завершен
Санта-Клара
34'
М. Урибе (П)
80'
Д. Намасо
90'
К. Тагава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Санта-Клара
90'
ГОЛ! 2:1!
К. Тагава
Пас отдал
Г. Силва
Желтая карточка
А. Франку
89'
Замена
Б. Фолья
️️️️
Отавио
89'
Замена
Г. Борхес
️️️️
Галено
89'
88'
Замена
К. Тагава
️️️️
М. Баби
88'
Замена
Г. Силва
️️️️
C.
ГОЛ! 2:0!
Д. Намасо
80'
76'
Замена
Д. Калила
️️️️
П. Санья
76'
Замена
Ф. Стеванович
️️️️
Рикардинью
Замена
Д. Намасо
️️️️
Т. Мартинес
67'
Замена
А. Франку
️️️️
В. Манафа
66'
63'
Замена
Андрезинью
️️️️
Аллано
Замена
Эванилсон
️️️️
С. Эустакиу
56'
Желтая карточка
И. Маркано
51'
Пенальти не реализован!
Отавио
42'
41'
Желтая карточка
П. Санья
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Урибе
34'
33'
Желтая карточка
Аллано
32'
Желтая карточка
И. Ногейра
20'
Желтая карточка
Б. Жордау
17'
Желтая карточка
C.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
25
Отавио
АП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Санта-Клара
12
Габриэль Батиста
ВР
32
МТ
ЛЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
21
Рикардинью
ЛВ
20
Адриано
ОП
10
Costinha
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
23
Бернарду Фолья
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Санта-Клара
74
Marcos Díaz
ВР
16
Итало
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
8
Бруну Алмейда
ЛВ
10
Филип Стеванович
ЛВ
10
Андрезинью
ПВ
11
Габриэл Силва
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
9
Walter González
ЦФ
4-2-3-1
99
Кошта
18
Венделл
3
Пепе
5
Маркано
13
Манафа
46
Эустакиу
8
Урибе
13
Галено
25
Отавио
11
Пепе
11
Мартинес
4-1-2-2-1
12
Батиста
40
Ногейра
3
Боатенг
95
Санья
32
МТ
20
Адриано
10
6
Жордау
2
Аллано
21
Рикардинью
17
Баби
25
Отавио
23
Фолья
23
Фолья
25
Отавио
13
Манафа
10
Франку
10
Франку
13
Манафа
13
Галено
11
Борхес
11
Борхес
13
Галено
46
Эустакиу
9
Эванилсон
9
Эванилсон
46
Эустакиу
11
Мартинес
3
Намасо
3
Намасо
11
Мартинес
95
Санья
2
Калила
2
Калила
95
Санья
21
Рикардинью
10
Стеванович
10
Стеванович
21
Рикардинью
2
Аллано
10
Андрезинью
10
Андрезинью
2
Аллано
10
11
Силва
11
Силва
10
17
Баби
11
Тагава
11
Тагава
17
Баби
Остались в запасе
Порту
Санта-Клара
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
74
Marcos Díaz
ВР
16
Итало
ЦЗ
8
Бруну Алмейда
ЛВ
9
Walter González
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
Остались в запасе
74
Marcos Díaz
ВР
16
Итало
ЦЗ
8
Бруну Алмейда
ЛВ
9
Walter González
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Мариу Силва
Статистика матча Порту - Санта-Клара
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
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