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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Жил Висенте
Порту - Жил Висенте: обзор матча 26 февраля 2023
Порту
26.02.2023, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 22 тур
1 : 2
Завершен
Жил Висенте
4'
М. Тареми
27'
Ф. Наварро
45+2'
Мурило (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Жил Висенте
90'
+1
Замена
К. Вильодрес
️️️️
Ф. Наварро
87'
Желтая карточка
Б. Ауашерия
Замена
Т. Мартинес
️️️️
З. Сануси
86'
83'
Желтая карточка
Эндрю
81'
Замена
Р. Уилсон
️️️️
П. Тиба
Желтая карточка
Пепе
79'
Замена
Р. Консейсау
️️️️
С. Эустакиу
79'
Желтая карточка
С. Эустакиу
76'
76'
Желтая карточка
Ф. Наварро
73'
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
Мурило
72'
Замена
Марлон
️️️️
Х. Боселли
Желтая карточка
Отавио
64'
64'
Желтая карточка
З. Карлуш
Вторая желтая
М. Урибе
52'
Замена
Г. Борхес
️️️️
Д. Намасо
46'
Замена
З. Сануси
️️️️
Венделл
46'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Мурило
Желтая карточка
М. Урибе
43'
Красная карточка
Ж. Мариу
35'
27'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Наварро
Пас отдал
З. Карлуш
22'
Желтая карточка
К. Фуджимото
ГОЛ! 1:0!
М. Тареми
Пас отдал
Д. Намасо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
25
Отавио
АП
3
Дэнни Намасо
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
77
Мурило
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
25
Педру Тиба
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
23
Бернарду Фолья
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
4
Не Лопеш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
11
Марлон
ЛВ
10
Кевин Вильодрес
ЛВ
14
Роан Уилсон
АП
26
Андре Симоеш
АП
20
Билел Ауашерия
ПВ
23
Лукас Баррос
ЦФ
4-2-2-2
99
Кошта
18
Венделл
3
Пепе
5
Маркано
17
Мариу
8
Урибе
46
Эустакиу
11
Пепе
25
Отавио
9
Тареми
3
Намасо
4-3-2-1
42
Эндрю
44
Араужо
26
Фернандеш
2
Зе Карлуш
3
Марин
77
Мурило
8
Абурджания
25
Педру Тиба
21
Боселли
19
Фуджимото
9
Наварро
18
Венделл
12
Сануси
12
Сануси
18
Венделл
46
Эустакиу
27
Консейсау
27
Консейсау
46
Эустакиу
3
Намасо
11
Борхес
11
Борхес
3
Намасо
Сануси
11
Мартинес
11
Мартинес
Сануси
25
Педру Тиба
14
Уилсон
14
Уилсон
25
Педру Тиба
21
Боселли
11
Марлон
11
Марлон
21
Боселли
9
Наварро
10
Вильодрес
10
Вильодрес
9
Наварро
77
Мурило
20
Ауашерия
20
Ауашерия
77
Мурило
Остались в запасе
Порту
Жил Висенте
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
23
Бернарду Фолья
ЦП
10
Андре Франку
АП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
99
Брайан Араухо
ВР
4
Не Лопеш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
26
Андре Симоеш
АП
23
Лукас Баррос
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
23
Бернарду Фолья
ЦП
10
Андре Франку
АП
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
4
Не Лопеш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
26
Андре Симоеш
АП
23
Лукас Баррос
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Даниэль Соуза
Статистика матча Порту - Жил Висенте
4
2
5
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
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