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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Витория Гимараеш
Жил Висенте - Витория Гимараеш: обзор матча 17 января 2023
Жил Висенте
17.01.2023, вторник, 00:15
Португалия. Примейра, 16 тур
2 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
40'
А. Алипур
82'
Ф. Наварро
17'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Витория Гимараеш
Замена
Э. Гомеш
️️️️
А. Марин
90'
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
А. Алипур
90'
86'
Замена
А. Сафира
️️️️
Н. Жанвье
ГОЛ! 2:1!
Ф. Наварро
Пас отдал
Г. Абурджания
82'
78'
Замена
М. Джонстон
️️️️
Ж. Силва
Замена
Х. Боселли
️️️️
Мурило
78'
74'
Замена
Н. Луж
️️️️
А. Силва
Замена
М. Буэно
️️️️
К. Фуджимото
68'
65'
Вторая желтая
А. Силва
Желтая карточка
В. Карвальо
48'
48'
Желтая карточка
А. Силва
43'
Желтая карточка
J. Fernandes
ГОЛ! 1:1!
А. Алипур
40'
29'
Желтая карточка
И. Бамба
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Силва
Пас отдал
M. Maga
Желтая карточка
А. Марин
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Георгий Абурджания
ЦП
77
Мурило
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
9
Али Алипур
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
80
Дани Силва
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
20
Жота Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
10
Кевин Вильодрес
ЦП
8
Матеус Буэно
ЦП
26
Андре Симоеш
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
20
Билел Ауашерия
ПВ
Витория Гимараеш
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
10
Майкл Джонстон
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Крицюк
3
Марин
44
Араужо
3
Кунья
27
Карраша
6
Карвальо
8
Абурджания
77
Мурило
19
Фуджимото
9
Наварро
9
Алипур
4-1-1-4
14
Варела
17
Вильянуэва
44
2
28
Са
22
Бамба
80
Силва
20
Силва
17
Жанвье
17
Силва
33
Силва
3
Марин
55
Гомеш
55
Гомеш
3
Марин
19
Фуджимото
8
Буэно
8
Буэно
19
Фуджимото
77
Мурило
21
Боселли
21
Боселли
77
Мурило
9
Алипур
20
Ауашерия
20
Ауашерия
9
Алипур
20
Силва
10
Джонстон
10
Джонстон
20
Силва
17
Силва
10
Луж
10
Луж
17
Силва
17
Жанвье
9
Сафира
9
Сафира
17
Жанвье
Остались в запасе
Жил Висенте
Витория Гимараеш
99
Брайан Араухо
ВР
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
10
Кевин Вильодрес
ЦП
26
Андре Симоеш
АП
Главный тренер
Даниэль Соуза
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
10
Кевин Вильодрес
ЦП
26
Андре Симоеш
АП
Остались в запасе
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Жил Висенте - Витория Гимараеш
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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