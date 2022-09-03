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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Порту
Жил Висенте - Порту: обзор матча 03 сентября 2022
Жил Висенте
03.09.2022, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 5 тур
0 : 2
Завершен
Порту
41'
М. Тареми
44'
Галено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Порту
90'
Замена
Д. Намасо
️️️️
Отавио
Замена
М. Буэно
️️️️
В. Карвальо
84'
83'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Галено
76'
Замена
Г. Верон
️️️️
М. Тареми
76'
Замена
Эванилсон
️️️️
Т. Мартинес
Желтая карточка
В. Карвальо
71'
Замена
Т. Араужо
️️️️
E. Hackman
46'
Замена
П. Тиба
️️️️
Г. Абурджания
46'
Замена
К. Вильодрес
️️️️
Х. Боселли
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
Галено
Пас отдал
С. Эустакиу
41'
ГОЛ! 0:1!
М. Тареми
Пас отдал
С. Эустакиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
3
Адриан Марин
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Георгий Абурджания
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
42
Эндрю
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
25
Отавио
АП
9
Мехди Тареми
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ЦЗ
25
Педру Тиба
ЦП
17
Mizuki Arai
ЦП
10
Кевин Вильодрес
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
10
Андре Франку
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
4-1-2-2-2
3
Марин
6
26
Фернандеш
3
Кунья
6
Карвальо
8
Абурджания
20
Ауашерия
19
Фуджимото
21
Боселли
42
Эндрю
9
Наварро
3-2-3-2
99
Кошта
6
Карму
3
Пепе
18
Венделл
46
Эустакиу
8
Урибе
13
Галено
25
Отавио
11
Пепе
11
Мартинес
9
Тареми
6
44
Араужо
44
Араужо
6
8
Абурджания
25
Педру Тиба
25
Педру Тиба
8
Абурджания
21
Боселли
10
Вильодрес
10
Вильодрес
21
Боселли
6
Карвальо
8
Буэно
8
Буэно
6
Карвальо
13
Галено
17
Мариу
17
Мариу
13
Галено
9
Тареми
27
Верон
27
Верон
9
Тареми
11
Мартинес
9
Эванилсон
9
Эванилсон
11
Мартинес
25
Отавио
3
Намасо
3
Намасо
25
Отавио
Остались в запасе
Жил Висенте
Порту
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
17
Данилу Вейга
ЦЗ
17
Mizuki Arai
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
14
Клаудио Рамос
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
17
Данилу Вейга
ЦЗ
17
Mizuki Arai
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Жил Висенте - Порту
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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