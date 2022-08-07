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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Шавиш - Витория Гимараеш
Шавиш - Витория Гимараеш: обзор матча 07 августа 2022
Шавиш
07.08.2022, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 1 тур
0 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
45+3'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шавиш - Витория Гимараеш
83'
Желтая карточка
Б. Варела
82'
Желтая карточка
Т. Силва
82'
Красная карточка
А. Семеду
Замена
Жо
️️️️
Э. Эрнандес
82'
Замена
Э. Морим
️️️️
Ж. Тейшейра
81'
74'
Замена
А. Силва
️️️️
А. Силва
74'
Замена
Д. Силва
️️️️
А. Алмейда
Замена
Гима
️️️️
К. Ленини
69'
Желтая карточка
Н. Монте
63'
55'
Замена
А. Семеду
️️️️
И. Бамба
54'
Желтая карточка
А. Амару
46'
Желтая карточка
Э. Са
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
А. Силва
23'
Желтая карточка
И. Бамба
16'
Желтая карточка
М. Вильянуэва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шавиш
28
Пауло Витор
ВР
77
Жоау Коррейя
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
5
Бруну Ланга
ЦЗ
18
Жоао Тейшейра
ЦП
6
Кевин Ленини
ЦП
11
Жоау Батчи
ЦП
7
Бенни
ЦП
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
10
Жоау Мендеш
ЦФ
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
2
Miguel Maga
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
22
Ибраима Бамба
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
17
Андре Силва
ЦФ
28
Элдер Са
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Шавиш
23
Жига Фрелих
ВР
57
Сандру Круз
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
70
Элдер Морим
ЦП
21
Гима
ЦП
99
Жо
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Витория Гимараеш
2
Абдул Мумин
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
70
Антонин
ЦФ
4-4-2
28
Витор
77
Коррейя
20
Монте
5
Ланга
19
Витория
18
Тейшейра
11
Батчи
7
Бенни
6
Ленини
10
Мендеш
23
Эрнандес
2-4-3
14
Варела
2
17
Вильянуэва
8
Алмейда
22
Бамба
70
Силва
10
13
Амару
28
Са
17
Силва
18
Тейшейра
70
Морим
70
Морим
18
Тейшейра
6
Ленини
21
Гима
21
Гима
6
Ленини
23
Эрнандес
99
Жо
99
Жо
23
Эрнандес
8
Алмейда
80
Силва
80
Силва
8
Алмейда
22
Бамба
30
Семеду
30
Семеду
22
Бамба
17
Силва
33
Силва
33
Силва
17
Силва
Остались в запасе
Шавиш
Витория Гимараеш
23
Жига Фрелих
ВР
57
Сандру Круз
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
9
Patrick
ЦФ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
70
Антонин
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
23
Жига Фрелих
ВР
57
Сандру Круз
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
9
Patrick
ЦФ
Остались в запасе
2
Абдул Мумин
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
70
Антонин
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Шавиш - Витория Гимараеш
1
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Мунисипаль
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